La violencia deja marcas, algunas que ni siquiera pueden verse, pero en “Cometierra”, esas marcas son tan profundas que despiertan una clase de poder sobrenatural.

Este es el caso de Aylín, quien tras sufrir un brutal acto de humillación, prueba el suelo y descubre un don capaz de revelar el paradero de los desaparecidos. Desde entonces, cada visión la acerca más al dolor, pero también a la verdad.

“Cometierra” toma la historia de la novela de Dolores Reyes y la convierte en una serie de siete episodios que mezcla realismo mágico y denuncia social.

La protagonista (una adolescente) dedebe cargar con un poder que no pidió, mientras intenta entender por qué la violencia parece ser el idioma de su entorno.

En medio de esa búsqueda aparece Emma (Yalitza Aparicio), cuya desaparición se convierte en el primer gran misterio de la trama. Junto a su hermano Walter y sus amigos Vero y Calaca, Aylín enfrentará un mundo donde los adultos callan y la tierra habla.

Con la dirección de Anahí Berneri y Sebastián Ortega, “Cometierra” no solo retrata el duelo y la esperanza, también el despertar de una generación que se niega a olvidar.

Dónde ver: Prime Video

