“Cleo y Cuquín” son un par de pequeñines que exploran el mundo a través de su imaginación.

Junto al resto de sus hermanos, "juegan a crecer" y para ello experimentan distintas actividades para decidir a qué se dedicarán cuando llegue el momento de ser adultos. Un día pueden ser astronautas, otro doctores, al siguiente bomberos y después seguro elegirán otra profesión, ya sea la de periodista o hasta la de capitán de un barco.

La serie, de dibujos animados en 3D, está pensada para dar entretenimiento a niñas y niños en edad preescolar que en estas semanas continúan de vacaciones.

Para los padres, si los nombres les suenan, “Cleo y Cuquín” son integrantes de “La familia Telerín”, que fue dada a conocer a mediados de la década de los 60 en España y que años más tarde llegó a países como El Salvador, Argentina, Chile, Venezuela y México.

Esta serie de episodios es producida por Ánima Estudios, equipo mexicano que ha estado detrás de cintas como "Don gato y su pandilla”, la saga de “Leyendas” y “Batman Azteca: choque de imperios”, que próximamente llegará a cines.

Dónde ver: Prime Video / Netflix