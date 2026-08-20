Hay documentales que cuentan una historia y otros que consiguen que, después de verlos, mires de otra manera algo que forma parte de tu vida cotidiana. "Caída libre: toda la verdad sobre Boeing" es uno de ellos.

El filme retoma una investigación que puso bajo la lupa a una Boeing, una de las compañías aeronáuticas más importantes del mundo. Entre 2018 y 2019 dos de sus aviones 737 MAX 8 se estrellaron, dejando a 346 personas sin vida.

Uno de los principales aciertos del documental es que reúne testimonios de antiguos trabajadores de la empresa, en los que se habla de problemas que fueron reportados pero no atendidos, como: piezas defectuosas, falsificaciones en los controles de calidad y un modelo laboral que priorizaba la velocidad de producción sobre la seguridad.

Además, recupera la historia de John Barnett, quien trabajó durante 32 años para la compañía como responsable de control de calidad. Barnett murió en marzo de 2024, mientras participaba en el proceso legal contra la empresa. Su muerte, declarada como suicidio, fue uno de los motivos que llevaron a la directora, Rory Kennedy, a retomar la investigación.

Y es que "Caída libre", tiene su antecedente en "Caída: El caso contra Boeing" (estrenado en 2022); otro trabajo de investigación de Kennedy que sacó a flote detalles de las repetidas averías en los aviones de cuarta fabricados por por Boeing Commercial Airplanes.

Dónde ver: Netflix