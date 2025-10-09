Misterio en su máxima expresión: así podría definirse "Archivo 81", una serie que, aunque reciente, ha logrado cautivar a los fanáticos del terror.

Estrenada en 2022, la historia sigue a Dan Turner (Mamoudou Athie), un restaurador de cintas que es contratado por una misteriosa compañía.

Su trabajo consiste en recuperar el contendio de una serie de grabaciones hechas en 1994, por Melody Pendras, una estudiante de posgrado que desapareció en un incendio mientras investigaba un extraño culto.

Mientras Dan avanza en su tarea, descubre que la historia de Melody está entrelazada con la suya, y se ve atrapado en una red de secretos sobrenaturales.

A pesar de sus buenas críticas positivas, Netflix canceló la serie unos meses después de haber sido estrenada, dejando la historia sin un cierre definitivo.

La serie destaca por su atmósfera tensa y su narrativa que combina elementos de terror psicológico con misterio, manteniendo al espectador en constante intriga.

Aunque la cancelación dejó a muchos con ganas de más, "Archivo 81" sigue siendo una recomendación para los amantes de lo sobrenatural.

La única y primera temporada consta de solo ocho espisodios y fue desarrollada por Rebecca Sonnenshine, con la producción ejecutiva de James Wan, conocido por su trabajo en "El conjuro" y "Saw"