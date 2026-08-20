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La felicidad de una pareja no es eterna y tampoco llega después de se den el sí en el altar, esta es la premisa de "Amor, amor, boda".
El filme, rodado en el sur de la India, deja ver entre risas que ninguna tradición puede ser tan rígida como para marcar el camino a seguir de una pareja recién integrada.
Y es que, tras la boda, se espera que Pavi se marche de la casa de sus padres para integrarse a la familia de su esposo, pero eso simplemente no pasa, ella renuncia a llevar a cabo esa tradición y, ante la negativa de Elan, su ya esposo, es quien se va a vivir a casa de sus suegros.
Esto detona una serie de enredos y situaciones cómicas que, al mismo tiempo, exponen las costumbres indias y cuestionan también su vigencia, algunas de ellas, la figura de la ceremonia matrimonial.
Mientras que en occidente una boda no va más allá de un día o un fin de semana, en aquellas latitudes se trata de una serie de ceremonias, festejos y bendiciones que se llevan a lo largo de varios días con sus debidos vestuarios, cientos de invitados y un gran presupuesto.
Otro concepto que queda expuesto es el del yerno residente, es decir, el hombre que llega a vivir a la casa familiar de su esposa, posición que en la India es mal vista y hasta censurada.
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Y también queda abierto en la película el tema de que el matrimonio es la integración de dos clanes familiares, con sus costumbres, valores y sí, también con sus opiniones, lo que contrasta con la idea occidental de que esta figura es una unión individual.
Dónde ver: Netflix
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