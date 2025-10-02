El incendio más mortal en la historia de California llega a la pantalla.

En noviembre de 2018, la población de Paradise vivió su peor tragedia. Decenas de personas vieron cómo todo por lo que habían luchado se reducía a cenizas. Las llamas destruyeron casas, edificios, recuerdos y le arrebataron la vida a más de 70 personas.

“A través del fuego” reconstruye esa catástrofe desde la perspectiva de quienes tuvieron que actuar para salvar vidas.

En la cinta, Matthew McConaughey y America Ferrera interpretan a Kevin McKay y Mary Ludwig, un chofer de autobús y una maestra que se verán en la difícil tarea de, no solo salir con vida, sino poner a salvo a los 22 niños que tienen a sus cargo.

La película muestra cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cuando la situación exige valentía y claridad, incluso en medio del caos más absoluto

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue reconocida por su retrato humano del desastre, “A través del fuego” llega a Apple TV+ como un recordatorio de que, incluso rodeados de destrucción, la determinación y la esperanza pueden mantenernos en pie.

Dónde ver: Apple TV+