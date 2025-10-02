Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

El incendio más mortal en la historia de California llega a la pantalla.

En noviembre de 2018, la población de Paradise vivió su peor tragedia. Decenas de personas vieron cómo todo por lo que habían luchado se reducía a cenizas. Las llamas destruyeron casas, edificios, recuerdos y le arrebataron la vida a más de 70 personas.

“A través del fuego” reconstruye esa catástrofe desde la perspectiva de quienes tuvieron que actuar para salvar vidas.

En la cinta, Matthew McConaughey y America Ferrera interpretan a Kevin McKay y Mary Ludwig, un chofer de autobús y una maestra que se verán en la difícil tarea de, no solo salir con vida, sino poner a salvo a los 22 niños que tienen a sus cargo.

La película muestra cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cuando la situación exige valentía y claridad, incluso en medio del caos más absoluto

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue reconocida por su retrato humano del desastre, “A través del fuego” llega a Apple TV+ como un recordatorio de que, incluso rodeados de destrucción, la determinación y la esperanza pueden mantenernos en pie.

Dónde ver: Apple TV+

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón. Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY / Tomada de Instagram @franciaraisa

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón

“Me invitó a su casa”: Lupillo Rivera confiesa detalles íntimos de su primera noche con Belinda. Foto: Tomada Instagram @belindapop / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

“Me invitó a su casa”: Lupillo Rivera confiesa detalles íntimos de su primera noche con Belinda

La mirada de Nodal a Lucero que dividió al público: "Angelita ven por tu alma enamorada". Foto: Foto: Instagram @luceromexico / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La mirada de Nodal a Lucero que encendió las redes: "Angelita ven por tu alma enamorada"

¿Anna Ferro y Charlie López juntos y cariñosos?: la revelación de la ex de Del Solar y el ex de Ingrid Coronado que encienden rumores de romance. Foto: Instagram

¿Anna Ferro, ex de Del Solar, y Charlie, ex de Ingrid Coronado, juntos y cariñosos? la revelación que enciende alertas de romance

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford. Foto: EFE

Paris Jackson roba miradas en París: vestido con abertura y joyería de lujo en desfile de Tom Ford