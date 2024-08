Los fans de Daniela Castro pensaron que la actriz iba a dar una mala noticia, parecía que estaba llorando o que había llorado mucho, tenía enrojecida la piel alrededor de los ojos, sin embargo, no dio ninguna mala noticia, el problema fueron sus pestañas postizas.

Castro, de 55 años, se notaba un tanto incómoda al aparecer en un video en el que saludó a sus fans mientras estaba en grabaciones de una telenovela, se encontraba en una cama cómoda y en pijama.

Todo estaba bien, a excepción de una detalle que no dejaron escapar sus seguidores: las pestañas, las cuales, según la opinión de muchos, estaban demasiado largas, tanto que obstaculizaba la visión de Daniela, al menos esa impresión le dio a muchos que comentaron su publicación.

"¿Que tienes en la cara?". "Pensé que ibas a dar una mala noticia o que estabas llorando qué bueno que no fue así, es que te ves como que lloraste". "No tienes necesidad de esas pestañas postizas eres bella sin ellas". "La pestaña demasiado grande para su ojo por eso se ve así". "Me arden los ojos, solo de vérselos". "Muy exageradas las pestañas no hay necesidad de tanto", se lee entre los comentarios.

Daniela Castro aparece con pestañas que dan de qué hablar.

Daniela Castro prepara la telenovela llamada “Cautiva por amor”, con la que regresa a los melodramas, ahora en TV Azteca, después de que su última aparición en este tipo de historias fue en 2018 en “Me declaro culpable”.

