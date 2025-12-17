Rinko Kikuchi comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña, a los 18 años ya aparecía en programas de televisión japoneses, pero fue cuando cumplió 25 años cuando llegó su gran oportunidad, con el casting que Alejandro González Inárritu convocó en su país para "Babel", la película que estaba próximo a rodar, aunque la joven estuvo a poco de no obtener el papel que la llevó a ser conocida internacionalmente.

El cineasta mexicano se preparaba para rodar la última película de su "trilogía de la muerte", conformada por "Amores Perros" y "21 gramos". En esta ocasión volvió a trabajar con el escritor y guionista Guillermo Arriaga; "el Negro" deseaba que la narrativa de la cinta se ubicara en diferentes partes del mundo y, demostrar cómo tres historias -aparentemente aisladas-, podían entrelazarse sin importar la brecha geográfica.

Luego de que se definiera que la historia tendría lugar en la frontera de México con Estados Unidos, Marruecos y Tokio, González Inárritu comenzó con el casting.

Lee también: Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga: ¿por qué se dio el distanciamiento entre ellos?

Kikuchi fue una de las actrices que acudió a uno de los castings y, si bien, su actuación dejó al director mexicano sorprendido, tuvo que pasar varias semanas antes de que se decidiera por ella, ya que él deseaba que la actriz que diera vida a de Chieko Wataya, fuera sordomuda, del mismo modo que el personaje.

Sin embargo, conforme realizaba más audiciones, más se convencía de que ninguna de las jóvenes interesadas en el papel transmitiría la misma imagen de soledad y melancolía que Rinko lograba con su actuación.

"No podía dejar de pensar en ella, me quedé atónito por cómo encarnaba al personaje, física y espiritualmente", dijo el mexicano en esa época.

De hecho, la joven se presentó frente a G. Iñárritu alrededor de un año antes de que la incluyera finalmente en el rodaje -tiempo en el que se dedicó a aprender lenguaje de señas-, como contó la actriz, en su momento, a "Variety".

Su papel le valió nominaciones a los Premios Oscar y a los Globos de Oro y el reconocimiento como la mejor actriz revelación de los Premio Gotham.

Lee también: Alejandro González Iñárritu recuerda los riesgos de rodar "Amores perros"; la cinta que cambió su carrera cumple 25 años

Después de su participación en "Babel", la actriz ha aparecido en 31 películas más. Entre ellas, algunas de las más destacadas son "Titanes del Pacífico", "47 Ronin: la leyenda del samurái", "Noruwei no Mori" y "Mapa de los sonidos de Tokio".

En la película más reciente que ha participado es "Ya Boy Kongming! The Movie", estrenada este mismo año.

En 2009, sostuvo una relación con el cineasta Spike Jonze, director de cintas como "Her" y "¿Quieres ser John Malkovich?". En esa época,dejó su natal Japón y me mudó a Nueva York, hasta que, luego de dos años terminaron su noviazgo.

Está casada con el actor japonés Shōta Sometani, desde 2014 y son padres de dos niños, nacidos en 2016 y 2018.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc