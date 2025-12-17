Más Información

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Adiós a Eduardo Hurtado, el poeta de la síntesis

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña, a los 18 años ya aparecía en programas de televisión japoneses, pero fue cuando cumplió 25 años cuando llegó su gran oportunidad, con el casting que convocó en su país para "", la película que estaba próximo a rodar, aunque la joven estuvo a poco de no obtener el papel que la llevó a ser conocida internacionalmente.

El cineasta mexicano se preparaba para rodar la última película de su "trilogía de la muerte", conformada por "Amores Perros" y "21 gramos". En esta ocasión volvió a trabajar con el escritor y guionista Guillermo Arriaga; "el Negro" deseaba que la narrativa de la cinta se ubicara en diferentes partes del mundo y, demostrar cómo tres historias -aparentemente aisladas-, podían entrelazarse sin importar la brecha geográfica.

Luego de que se definiera que la historia tendría lugar en la frontera de México con Estados Unidos, Marruecos y Tokio, González Inárritu comenzó con el casting.

Lee también:

Kikuchi fue una de las actrices que acudió a uno de los castings y, si bien, su actuación dejó al director mexicano sorprendido, tuvo que pasar varias semanas antes de que se decidiera por ella, ya que él deseaba que la actriz que diera vida a de Chieko Wataya, fuera sordomuda, del mismo modo que el personaje.

Sin embargo, conforme realizaba más audiciones, más se convencía de que ninguna de las jóvenes interesadas en el papel transmitiría la misma imagen de soledad y melancolía que Rinko lograba con su actuación.

"No podía dejar de pensar en ella, me quedé atónito por cómo encarnaba al personaje, física y espiritualmente", dijo el mexicano en esa época.

De hecho, la joven se presentó frente a G. Iñárritu alrededor de un año antes de que la incluyera finalmente en el rodaje -tiempo en el que se dedicó a aprender lenguaje de señas-, como contó la actriz, en su momento, a "Variety".

Su papel le valió nominaciones a los Premios Oscar y a los Globos de Oro y el reconocimiento como la mejor actriz revelación de los Premio Gotham.

Lee también:

Después de su participación en "Babel", la actriz ha aparecido en 31 películas más. Entre ellas, algunas de las más destacadas son "Titanes del Pacífico", "47 Ronin: la leyenda del samurái", "Noruwei no Mori" y "Mapa de los sonidos de Tokio".

En la película más reciente que ha participado es "Ya Boy Kongming! The Movie", estrenada este mismo año.

En 2009, sostuvo una relación con el cineasta Spike Jonze, director de cintas como "Her" y "¿Quieres ser John Malkovich?". En esa época,dejó su natal Japón y me mudó a Nueva York, hasta que, luego de dos años terminaron su noviazgo.

Está casada con el actor japonés Shōta Sometani, desde 2014 y son padres de dos niños, nacidos en 2016 y 2018.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva". Foto: Martha Higareda / IG

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva"

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”. AP

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AFP

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'

[Publicidad]