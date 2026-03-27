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Paulina García decidió empezar de cero, pues luego de ser una de las invitadas al Flow Fest 2025 y tener un espacio consolidado como DJ bajo el nombre de Esa Mi Pau!, ahora desea mostrar sus letras al público y cautivarlos como PRPHTA.

Con 20 años en la industria tanto como artista, como locutora, ella desea ganarse su lugar entre la gente a través de temas como “Faldita”, su primer sencillo en colaboración con la también artista GRTSCH.

“Cuesta cabrón posicionarte en general, porque hay ya mucho de todo, cualquiera puede subir una canción, que no está mal, pero cuesta pasar entre todo el ruido que hay”, dice.

A estos desafíos se le suma el esfuerzo extra que tristemente, dice, se le exige a las mujeres para poder destacar en la industria musical.

“Cuando yo empecé había pocas y todavía había esa old school de cosificar a las morras, de creer que el señor de la industria estaba bien por ‘avanzarte’ (proponerle cosas inadecuadas) a alguna morra en su carrera”.

Ahora, PRPHTA considera que esto ha ido cambiando y que las mujeres se han fortalecido para hacer respetar sus límites y no callarse injusticias.

“Hay mujeres mucho más firmes, hombres más conscientes, más información. Los morros son mucho más respetuosos de las morras y eso me gusta; mucho más que haya mujeres más fuertes”.

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