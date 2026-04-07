Aleks Syntek está envuelto en otro escándalo. A la demanda por despido injustificado que interpuso su ex corista, Valeria Cox, se suma otra acusación por presunto acoso sexual que, según versiones, estaría por llegar a tribunales. Pero, estas acciones no serían una historia nueva en la vida del cantante.

Ivonne Medellín, ex label mánager de Noel Schajris, asegura que el cantautor arrastra antecedentes de conductas incómodas y de las que ella fue testigo. De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió a finales de los 2000, cuando coincidieron durante la gira "Aquí estoy yo", que reunía a figuras como David Bisbal y Luis Fonsi. En una de esas fechas, Syntek la habría invitado a su habitación con una frase que, asegura, la dejó helada: “Vamos a jugar Xbox y lo que pase”.

Lee también Daniel Gutiérrez esquiva a fans que esperan su firma

México, ¿en época de oro en contenidos verticales’

La Ciudad de México está a punto de transformarse en un enorme set de grabación… pero no para series tradicionales, sino para las llamadas producciones verticales: historias pensadas para celular, con episodios de apenas uno a cinco minutos. En cuestión de días, se espera que al menos una decena de estos proyectos invada calles de la capital, reactivando de paso a proveedores de servicios como catering y seguridad, que ya empiezan a recibir cotizaciones.

El fenómeno no es menor ni improvisado. En China se producen más de 20 mil micronovelas al año, y todo indica que México va en ese camino. Lo interesante es que ya no se trata solo de contenido rápido y barato: plataformas como ViX están apostando por elevar la calidad. Si la tendencia se mantiene, estas “mini historias” podrían dejar de ser un experimento para convertirse en el próximo gran negocio del entretenimiento.

El formato y la duración están hechos para mirarlas en los dispositivos móviles. FOTOS: VIX Y PACIFIC FILMS





De un foro al estudio, Luis Manuel Ávila aprovecha etapa laboral

Como al trabajo no se le huye, Luis Manuel Ávila está aprovechando cuanta oportunidad laboral le llega. El actor, recordado por "La familia P. Luche", se suma como invitado a las temporadas 20 y 21 de “Vecinos”, mientras hace malabares entre foros y estudios de doblaje… incluso en su hora de comida: “Me ha tocado irme a la hora de comer… corro a hacer doblaje y de ahí me regreso”.

Ávila regresa a la serie como Casimiro, personaje que interpretó hace 15 años, y ahora comparte escena con nuevos rostros como Abelito y Aldo de Nigris, además de figuras de la talla de Lalo España y César Bono.

Foto: Instagram

Lee también Estímulo al cine comienza a hacer ruido… ¿ayudará solo a los grandes?