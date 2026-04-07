Más Información

Repatrian 160 bienes culturales a México provenientes de Francia y EU; suman 3 mil 716 objetos recuperados

Repatrian 160 bienes culturales a México provenientes de Francia y EU; suman 3 mil 716 objetos recuperados

IMSS y Cultura abren convocatoria para proyectos de teatro y danza; recibirán 300 mil pesos

IMSS y Cultura abren convocatoria para proyectos de teatro y danza; recibirán 300 mil pesos

Museo Dolores Olmedo habilita venta de boletos para su reapertura

Museo Dolores Olmedo habilita venta de boletos para su reapertura

El ballet y la ópera ¿a quién le importan?

El ballet y la ópera ¿a quién le importan?

Cauduro a través de obras nunca vistas

Cauduro a través de obras nunca vistas

Alejandro Paniagua, en lucha contra demonios en su libro más reciente

Alejandro Paniagua, en lucha contra demonios en su libro más reciente

Aleks Syntek está envuelto en otro escándalo. A la demanda por despido injustificado que interpuso su ex corista, Valeria Cox, se suma otra acusación por presunto acoso sexual que, según versiones, estaría por llegar a tribunales. Pero, estas acciones no serían una historia nueva en la vida del cantante.

Ivonne Medellín, ex label mánager de Noel Schajris, asegura que el cantautor arrastra antecedentes de conductas incómodas y de las que ella fue testigo. De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió a finales de los 2000, cuando coincidieron durante la gira "Aquí estoy yo", que reunía a figuras como David Bisbal y Luis Fonsi. En una de esas fechas, Syntek la habría invitado a su habitación con una frase que, asegura, la dejó helada: “Vamos a jugar Xbox y lo que pase”.

Lee también

México, ¿en época de oro en contenidos verticales’

La Ciudad de México está a punto de transformarse en un enorme set de grabación… pero no para series tradicionales, sino para las llamadas producciones verticales: historias pensadas para celular, con episodios de apenas uno a cinco minutos. En cuestión de días, se espera que al menos una decena de estos proyectos invada calles de la capital, reactivando de paso a proveedores de servicios como catering y seguridad, que ya empiezan a recibir cotizaciones.

El fenómeno no es menor ni improvisado. En China se producen más de 20 mil micronovelas al año, y todo indica que México va en ese camino. Lo interesante es que ya no se trata solo de contenido rápido y barato: plataformas como ViX están apostando por elevar la calidad. Si la tendencia se mantiene, estas “mini historias” podrían dejar de ser un experimento para convertirse en el próximo gran negocio del entretenimiento.

El formato y la duración están hechos para mirarlas en los dispositivos móviles. FOTOS: VIX Y PACIFIC FILMS
El formato y la duración están hechos para mirarlas en los dispositivos móviles. FOTOS: VIX Y PACIFIC FILMS


De un foro al estudio, Luis Manuel Ávila aprovecha etapa laboral

Como al trabajo no se le huye, Luis Manuel Ávila está aprovechando cuanta oportunidad laboral le llega. El actor, recordado por "La familia P. Luche", se suma como invitado a las temporadas 20 y 21 de “Vecinos”, mientras hace malabares entre foros y estudios de doblaje… incluso en su hora de comida: “Me ha tocado irme a la hora de comer… corro a hacer doblaje y de ahí me regreso”.

Ávila regresa a la serie como Casimiro, personaje que interpretó hace 15 años, y ahora comparte escena con nuevos rostros como Abelito y Aldo de Nigris, además de figuras de la talla de Lalo España y César Bono.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete. Foto: Instagram @ximenanr / @jcvalladares

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y estudian. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y qué estudian

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”. Foto: Violeta Isfel / IG

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”. (Michael Bell/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”

Chantel Jeffries. Foto: Instagram

Influencer Chantel Jeffries lo apuesta todo y deslumbra con espectacular blazer braless

[Publicidad]