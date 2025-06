La película “Exterminio: la evolución”, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, oculta grandes secretos en cada una de sus escenas; sin embargo, un particular grupo que aparece ha llamado la atención en redes sociales por su relación con Jimmy Savile un criminal de la vida real.

En redes sociales se viralizó una teoría que relaciona a un grupo que aparece en la película con el caso de una conocida estrella de televisión que abusó de más de 500 niños en Reino Unido.

¿Por qué en "Exterminio: la evolución" habría un criminal real?

En "Exterminio: la evolución", un grupo aparece para ayudar al personaje de Spike, interpretado por el actor infantil Alfie Williams y son liderados por Jimmy Crystal (Jack O'Connell). En la escena los acróbatas que usan ropa deportiva de colores similares a los de los personajes de los “Teletubbies” (1997).

Es así que, en internet diversos creadores de contenido han teorizado que los personajes que aparecen en escena harían referencia a Jimmy Savile, por sus semejanzas en los coloridos uniformes y su excéntrica personalidad.

Lee también La película "Tiburón" de Steven Spielberg cumple 50 años de provocar terror al mar

¿Quién es Jimmy Savile y por qué se relaciona con "Exterminio: la evolución"?

Aunque el director Danny Boyle no ha salido a aclara si "Exterminio: la evolución" tiene alguna relación con Savile, sin duda la referencia de la vestimenta del personaje deja abierta la posibilidad de la relación con el caso de la vida real.

Jimmy Savile fue un conocido presentador de televisión de los programas más populares de los años 70 y 80, "Top of the Pops" y Jim'll Fix It". Usualmente se le reconocía por sus millonarias contribuciones a obras de caridad y su humor característico.

Jimmy Savile. Foto: AP

Sin embargo, detrás de la T.V., Jimmy Savile habría sido un depredador sexual, de acuerdo con una investigación de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC).

Lee también Tim Burton vendrá a la CDMX para inaugurar su nueva exposición

La mayoría de las víctimas del abusador habrían tenido entre 13 y 15 años, pero una de las más jóvenes tenía apenas 2 años. Un informe señala que la mayoría de los abusos habrían ocurrido en instalaciones de la BBC, hospitales como el Hospital Broadmoor y hogares infantiles.

Savile guardaba una estrecha relación con la élite del Reino Unido, como la primera ministra Margaret Thatcher, el rey Carlos III, Diana de Gales y miembros de la policía de Yorkshire del Oeste. Incluso, el presentador fue nombrado Caballero por la Familia Real de Inglaterra.

En Netflix hay un documental de dos partes donde se explica la historia de Jimmy Savile y revela testimonios de las víctimas, así como evidencia que muestra cómo los verdaderos monstruos están a simple vista en televisión.