Polémica con Samadhi Zendejas afectó emocional y económicamente a Horacio Pancheri

Hace unas semanas el nombre de Horacio Pancheri se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que la actriz Samadhi Zendejas lo señalara de haberle mandado un mensaje ofensivo por Internet en el que la calificaba como una "mujer fea".

Pancheri, en su momento, aseguró que estas palabras no habían sido escritas por él pues perfil de Instagram había sido hackeado; sin embargo, esto no lo salvó de recibir duras críticas por parte de los usuarios, mismas que aseguran lo afectaron en el ámbito emocional y hasta en el laboral.

En entrevista con Televisa espectáculos, el argentino reveló que tanto él como su familia se convirtieron en el blanco de ataques y agresiones tan delicadas que hasta el día de hoy no puede asimilar: "S{i me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, hacia mi mujer. Al final uno piensa y dice: '¿dónde estamos viviendo?, ¿por qué tanta mala onda?'", dijo.









Lee también Danna Paola se lanza contra Horacio Pancheri por decirle "fea" a Samadhi Zendejas

Horacio también explicó que está polémica le hizo perder varias campañas con diferentes marcas; y aunque al principio se desanimó, continuará trabajando en su carrera en nuestro país: "Unas marcas se han caído y no está bueno porque yo no juego con mi carrera, con mi reputación. He construido una carrera importante y quiero seguir haciéndola", agregó.

Sin embargo, tosa esta situación le ha dejado un gran aprendizaje sobre su profesión y sobre todo sobre el uso de las redes, las cuales pueden convertirse en un arma de doble filo: "Somos figuras públicas, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos y lo decimos, pero el mensaje por sobre todas las cosas es que amo México y a las mujeres; así que al que se sintió ofendido, mil disculpas", finalizó.





Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Lee también Samadhi Zendejas exhibe en redes sociales a Horacio Pancheri por llamarla "fea"