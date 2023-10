Samadhi Zendejas exhibe en redes sociales a Horacio Pancheri por llamarla "fea"

Esta mañana y através de sus redes sociales, Samadhi Zendejas alzó la voz en sus redes sociales para exponer al actor Horacio Pancheri, esto luego de que el argentino, por error, le mandara un mensaje a su cuenta de Instagram en el que aseguraba que la mexicana era una mujer "fea".

La protagonista de "Vuelve a mi", mediante un video que publicó en sus historias, compartió que al despertarse y revisar sus redes se dio cuenta de que Pancheri había reaccionado a una de sus publicaciones con un mensaje que decía: "Venga que es fea eh" y decidió aprovecharlo para mandar un poderoso mensaje de amor propio.

"Estoy aquí, arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea", dijo.









Lejos de sentirse ofendida, Zendejas explicó que está consciente de que el actor no tenía la intención de ofenderla de manera directa, sin emabrgo, esto no lo exime de que sus palabras, al igual que las de mucha gente que opina sobre los cuerpos o el físico de otros, pueden traer consecuencias realmente graves: "Respeto tu opinión y sé que ese mensaje se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, por comentarios como el tuyo muchas mujeres que se reprimen y que no se sienten bonitas", agregó.

La actriz, además explicó que el contenido de sus redes; así como el mensaje que ha tratado de transmitir como mujer y artista, es el de la aceptación, del amor propio y el de la autenticidad, ya que la verdadera belleza viene de lo que puedas demostrar como persona: "yo he tratado, durante todos estos años que me siguen, de demostrar que siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”.

Samadhi Zendejas saltó a la fama gracias a la telenovela "Atrévete a soñar". Foto: Cortesía Luis de la Luz





Por último, la joven le dedicó unas palabras a Pancheri y pidió a sus seguidores tener mucho cuidado con darle voz a quienes no saben usarla y, sobre todo, no dejar que este tipo de comentarios las afecte, pues no necesitan ser reconocidas como mujeres bellas para poder sentirse bonitas:

“Hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz. A mis mexicanas que me siguen, siéntase hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza; porque ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio, y gracias a toda la gente que me sigue”, concluyó.

Adriano Zendejas sale en defensa de su hermana

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y entre todos los comentarios de apoyo que recibió Samadhi destacaron los de su hermano, el también actor Adriano Zendejas, quien no dudó en salir en defensa de la actriz.

En una primer imagen que publicó en Instagram, Adriano, le mandó un mensaje directo al argentino en el que le recomendó tomar clases de actuación, en lugar de opinar sobre otras personas: "Que alguien le diga al señor que, en lugar de opinar sobre la belleza de las mujeres, tome clases de actuación", escribió.

Posteriormente subió una fotografía junto a su hermana con la que no solo reconoció su belleza física, también la interna y destacó que esa cualidad no sólo la hace una mujer hermosa, sino "espectacular".





Adriano Zendejas salió en defensa de su hermana. Foto: Instagram

