Peso Pluma despide al 2023 con emotivo mensaje a sus fans: "gracias por el mejor año de mi vida"

Peso Pluma logró, este año, lo que muy pocos cantantes, al menos en el género del regional, han podido hacer; no solo se consagró como uno de los principales exponentes de la música mexicana, sino que consolidó su carrera y conquistó todas las listas de popularidad.

Sus canciones se posicionaron dentro de las más escuchadas y, para ser uno de los cantantes más nuevos de la industria, abarrotó el Foro Sol, en un único concierto que ofreció en noviembre.

Es por ello, que a pocas horas de dar por terminado el que, sin ninguna duda, puede considerar como su año, el originario de Jalisco decidió dedicar un mensaje de agradecimiento a todos sus fans.





Peso Pluma en el Foro Sol, CDMX. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL





A través de sus redes sociales, el joven cantante compartió una emotivas palabras para reconocer el apoyo que ha recibido de sus seguidores, mismas que acompañó con un video en el que hace un recuento de los mejores momentos que vivió en el 2023, como su visita al programa de Jimmy Fallon, sus conciertos o los duetos que logró grabar.

"Gracias a todos ustedes por hacer de este año el año más increíble de mi vida, un año lleno de muchas alegrías y sobre todo de aprendizaje. Gracias a ustedes y a mi Dios que me permiten cumplir mis sueños y compartir mi música con todo el mundo", escribió.

Hassan, nombre real del artista, también habló sobre "Génesis" si primer disco de estudio y el que, aseguró , apenas es el inicio de su trayectoria, pues, como sorpresa de Año Nuevo, adelantó que viene con más fuerza para el próximo 2024.

"Para los que no saben GÉNESIS es el comienzo de algo que no tiene fin, y nada me pone más feliz que compartirlo con ustedes, gracias por recibir mis raíces de una manera tan genuina y especial, que tengan un feliz fin de año y prepárense porque este 2024 viene con muchas sorpresa", finalizó.

Como era de esperarse las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, y además de expresarle su apoyo, muchos de ellos correspondieron a su gesto y lo llamaron como un "orgullo mexicano".









