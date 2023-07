Peso Pluma deja plantados a sus fans; cancela convivencia de último minuto

Nadie puede negar que este 2023 bien podría llamarse el año de Peso Pluma, y es que el cantante de corridos tumbados ha podido ver su ascenso y su coronación como uno de los artistas mexicanos más exitosos de los últimos tiempos.

Sus canciones han conquistado todas las listas de popularidad de las plataformas digitales, además el lanzamiento de su último disco, "Génesis" lo llevó a consolidarse como el tercer artistas más escuchado a nivel global de Spotify, y por si fuera poco, abarrota cualquier sitio en el que vaya a presentarse.

Sin embargo, ni toda la fama ha logrado salvarlo de diferentes polémicas, la más reciente una ola de críticas por parte de sus fans estadounidenses, luego de que este pasado sábado cancelara, de último minuto, una convivencia que tenía con ellos, por aparentes motivos de salud.









A través de las redes sociales, circula un video en el que se observa que parte del equipo del cantante salió a dar la cara con sus seguidores y les informó, a tan solo 15 minutos de que diera inicio el evento, que se cancelaba pues el intérprete de "La Bebé" no se sentía nada bien y prefería guardar sus energías para el concierto que ofrecería esa misma noche.

Pero, de acuerdo con una de las asistentes a la convivencia, el malestar que tenía el mexicano es que se encontraba en supuesto estado inconveniente, ya que durante la prueba de sonido se le vio "vapeando" algún tipo de sustancia, lo que generó fuertes ataques en su contra: "se sentía mal pero andaba crudo", "Siempre es la misma excusa, bro sólo di que no quieres salir a saludar", "Era mejor que cancelara con anticipación y no 15 minutos antes", "Ni se disculpó Peso Pluma, por eso estaban molestos la mayoría", "No gasten su dinero, puras cancelaciones", "

Cabe destacar que la convivencia formaba parte de los boletos VIP, los cuales tenían un costo de 700 dólares (poco más de 11 mil pesos) e incluían acceso a la prueba de sonido, la oportunidad de conocerlo y la entrada al concierto, por lo que sus seguidores ya comienzan a preguntarse si habrá algún tipo de reembolso.

Pero a pesar de la cancelación, el artista de la "Doble P" cumplió con su show y varios asistentes aseguraron que compensó a sus fans de alguna manera, pues bailó, cantó e interactuó con su público.





El cantante se encuentra de gira por Estados Unidos. Foto: Facebook Peso Pluma





