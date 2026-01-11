Una de las películas de terror más comentadas del 2025 continúa sumando reconocimientos por parte de la crítica especializada. “Good Boy” volvió a sorprender a los fans del género luego de que su protagonista, el perro Indy, fuera galardonado con el premio a Mejor actuación en una película de terror en los Premios Astra.

La cinta, estrenada el pasado 23 de octubre, llamó la atención desde que se compartieron sus primeras imágenes, las cuales se viralizaron rápidamente en internet. Gran parte del interés del público se debió a su actor principal: un carismático perro que logró robarse las miradas del público en salas de cine de México y Estados Unidos.

Indy, un perro de raza Retriever de Nueva Escocia, se convirtió en el primer actor animal en recibir este reconocimiento, marcando un hito dentro de unos premios que celebran la excelencia y la creatividad en la industria del entretenimiento.

En la categoría de Mejor actuación en una película de terror, Indy compitió contra reconocidos intérpretes de Hollywood, entre ellos:

Ethan Hawke (“Teléfono Negro 2”)

Sally Hawkins (“Haz que regrese”)

Alison Brie (“Together: Juntos hasta la muerte”)

Sophie Thatcher (“Compañera perfecta”)

Alfie Williams (“Exterminio: La evolución”)

Dueño de Indy reconoce el talento de su perro

A través de sus redes sociales, Ben Leonberg, director de “Good Boy” y dueño de Indy, agradeció el reconocimiento otorgado por la academia y destacó el valor creativo del cine de terror.

“Estamos profundamente agradecidos de que se haya reconocido el trabajo de Indy en una película en la que él ni siquiera sabía del todo qué estaba haciendo. Este premio refleja la libertad que tiene el cine de terror: la libertad de experimentar con las actuaciones, de jugar y de arriesgarse, especialmente para cineastas nuevos como nosotros”, expresó el realizador.

¿De qué se trata "Good Boy"?

“Good Boy” sigue la historia de Indy, un perro que vive junto a su dueño Todd, quien decide mudarse a una cabaña remota después de ser diagnosticado con una enfermedad pulmonar. Conforme avanzan los días, fuerzas sobrenaturales comienzan a manifestarse y amenazan la vida de Todd, obligando al perro a enfrentarse a entidades desconocidas para proteger a su amigo y preservar el vínculo que los une.

