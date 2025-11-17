A Cazzu la antecede la historia de una ruptura; el final de su historia con Nodal y el intempestivo compromiso con Ángela Aguilar. Sin embargo, lo que podría tornarse una historia de desamor, para la argentina y sus seguidores, muchos de ellos, mexicanos, tiene que ver con una la fórmula de su éxito.

Fue a inicios de año que imágenes de Julieta, nombre de pila de la argentina, se viralizaron; se trataba de un rodajaje en el que Cazzu debutaría como actriz; mucho se esperaba de su desempeño, ya que, desde su relación con Nodal se convirtión en objeto de opinión, a quienes la respaldan como hay quien la señala.

Ahora, a mas de medio año de que se supiera de su participación en la cinta de Juan Cabral, cineasta argentino, también se da a conocer que la cinta es reconocida como "Mejor largometraje" en los premios 40° Festival Internacional de Cine de Mar de la Plata.

Lee también: "Intinaje": Cazzu estrena tatuaje, dedicado a la pequeña Inti y a su más reciente álbum

La noticia fue compartida, tanto en las redes de la cantante, como del director y de la cinta oficial; mientras tantos, los seguidores de la también conocida como "Nena trampa" hacen alarde de que, luego del infortunio que Cazzu vivió en su relación con Nodal, en lo profesional, sólo le han sobrevenido éxitos, pues "Latinaje" y la gira de su reciente álbum han supuesto todo un logro para la argentina.

Lee también: Cazzu se va de México, no sin antes expresar qué opina del comunicado lanzado por Nodal: "un descaro"

En redes, Cazzu alcanza la aprobación total

"Increíble trabajo".

"July comentó que es una película que te hace llorar".

"Increíble trabajo".

"Todo lo que toca es un éxito".

"Merecidísimo".

"Bravo".

"Quiero verla".

"Felicitaciones inmensas a todo el equipo que trabajo en este hermoso proyecto, su amor al arte se ha visto recompensada con estos hermosos premios".

"Felicidades a nuestra Cazzu, que sea el comienzo de éxitos para ella y todo el bello equipo que la rodea".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc