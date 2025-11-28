Durante la visita de Alberto Guerra a "Ventaneando", el actor cubano expresó su deseo de ser asociado a su talento y no a su atractivo físico. Sin embargo, las conductoras del vespertirno y, especialmente, Pedro Sola repararon en su innegable belleza, generando que el actor se sonrojara.

El nombre del actor cubano es bien conocido; en los últimos años ha sido asociado a su interpretación en series como "Accidente" y "Me late que sí", y en películas como "Follow" pero, sobre todo, con "Griselda".

En esa serie, Vega dio vida al personaje de Darío Sepulveda, por el cual Madonna tuvo reconocimiento del actor, al que recurrió, como invitado especial, en uno de sus cinco conciertos del "Celebration Tour".

En su momento, se especuló que la "Reina del pop" invitó a Guerra el show por su aparente parecido a Carlos León, el padre de su promogénita, Lourdes.

Pero, en "Ventaneando" el actor de origen cubano expresó que, pese a que, asieduamente, es asociado a su apariencia, la realidad es que, para él, lo único importante es el reconocimiento de su desempeño frente a las cámaras y, por supuesto, la percepción de su esposa Zuria Vega y las hijas que comparten, Luka y Lua.

"Cumplí 43 años..., cuando hay un reconocimiento así, está lindo, se agradece igual, pero, como les dice fuera del aire, lo que me interesa es que, las mujeres de mi casa; mis dos hijas y mi mujer les siga pareciendo el mejor, esas cosas tan bonitas, y el más guapo del mundo, se agradece siempre", expresó.

Fue entonces que Sola le expresó que, para él, a sus 43 años, seguía siendo un hombre muy joven y que además de, Zuria y sus pequeñas hijas, el 50 por ciento del público también reconocía su talento y belleza.

"Ay, eres un chavo; a medio mundo le pareces (el chavo más guapo")", dijo el conductor del vespertino.

¿La reacción del actor?, fue sarcástica, al aseverar que, si sólo la mirad de la población lo percibía como un hombre atractivo, tendría que tomar cartas en el asunto.

"Oye, espérame y ¿la otra mitad?, habrá que trabajar en la otra mitad", dijo, mientras recibía la invitación de Pedro, y sus compañeras -Linet Puente y Rosario Murrieta- le extendían la invitación de volver a presentarse muy pronto en el programa.

