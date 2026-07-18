Para Patricio Labastida, el Alzheimer es una de las enfermedades más crueles que puede enfrentar una familia.

Si bien en Una familia complicada interpreta al doctor Mariano, fue durante la preparación del personaje cuando dimensionó que la enfermedad no solo afecta a quien lo vive, también a familiares.

“Debe ser terrible ir perdiendo la capacidad de recordar. Pero también la familia sufre muchísimo, porque la persona deja de ser esa persona y poco a poco va perdiendo los recuerdos que la unían con los demás”, expresa en entrevista.

Para el actor, temas como las enfermedades neurodegenerativas, la salud mental o las adicciones dejaron de ser asuntos incómodos para convertirse en oportunidades de generar empatía e informar al público.

“No sirve de nada darle la vuelta a estos temas. Lo importante es enfrentarlos, informarnos y entender que existen, aunque no nos hayan tocado de cerca”, expresa.

Una familia complicada, disponible en ViX, sigue a los Navarro, una familia que ha construido su prestigio alrededor de las apariencias.

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Tras la muerte del patriarca, los secretos, las traiciones y los conflictos internos comienzan a salir a la luz mientras Doña Telma (Adriana Barraza) enfrenta en silencio los primeros síntomas del Alzheimer.

“En la vida nos volvemos recuerdos. Es la marca que dejamos en otras personas. Por eso hay que valorar a quienes tenemos cerca y crear la mayor cantidad de momentos con ellos, porque nunca sabemos cuándo pueden desaparecer”.

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