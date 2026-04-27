Estrenada en 2007, Patito feo se convirtió en un fenómeno juvenil, primero en Argentina y después en Latinoamérica porque la trama supo crear un lazo de identificación entre el público adolescente y sus personajes.

La historia de una joven que soñaba con convertirse en cantante fue protagonizada por Brenda Asnicar (Antonella) y Laura Esquivel (Patito), hoy, esa emoción que generaron hace 19 años sigue vigente.

“Han sido muchos años de conexión con el público. Queremos resignificar muchas cosas, unir en lugar de separar, y crear un espacio de libertad para todos”, expresó Laura Esquivel.

La telenovela juvenil tuvo un fuerte impacto internacional tras su transmisión en Disney Channel, lo que derivó que en México se adaptara una historia que conocimos como Atrévete a soñar, protagonizada por Danna (Paola) y Violeta Isfel, quienes ya han conocido a las actrices originales de esta historia.

Atrévete a soñar. Foto: TELEVISA

“El año pasado estuve en México en un show y pude compartir con gente de la serie, y también con Danna. Entonces no pudimos conocernos porque vivíamos de gira, pero ahora todo será muy distinto”, adelantó Laura, abriendo la posibilidad de una colaboración entre las tres.

Por su parte, Brenda reconoce el impacto de la adaptación mexicana y el vínculo que comparten aún con sus contrapartes.

“Compartimos algo muy lindo con Danna y Violeta y con otros talentos. Es surrealista pensar que algo hecho en Argentina con tanto amor haya llegado tan lejos y haya sido reinterpretado por otros”, comentó.

Es Amigas del corazón world tour el espectáculo con el que Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontrarán el 2 de agosto en el Auditorio Nacional con esos niños y adolescentes mexicanos que las siguieron hace casi dos décadas.

El show incluirá temas icónicos de la serie como “Las divinas”, además de sus canciones como solistas.

“Claro que estarán las canciones de la serie. Además, el show tiene una historia que construimos desde el inicio”, explicó Laura.

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