Para Michelle Pellicer, quien da vida a Aura en la telenovela Hermanas: un amor compartido, la salud mental es un tema que debería ser de interés para la sociedad en general.

La joven actriz considera que la ayuda emocional profesional siempre es necesaria, pues existen personas, famosas y no, que enfrentan procesos internos complejos y sabe que para quienes lo hacen público hay un estigma en torno a ellos y a su condición.

“Creo que por más bien que estés, siempre vas a necesitar una persona para apoyarte. Hay muchos que dicen ‘es que no estoy loco’, pero no tiene nada que ver con la locura, sino con tu salud mental, física y psicológica, es parte de crecer”, dice la actriz, quien interpreta a una biológa en la telenovela de Televisa.

Michelle Pellicer, hija de Arianne y nieta de Pilar Pellicer, ambas actrices, sabe que es parte de un linaje de mujeres ligadas al arte y por ello, comenta con seguridad, toma de la mejor manera las críticas que se vierten en las redes sociales en torno a su trabajo.

“Si a la gente no le gusta mi personaje o de repente le encanta porque creen que es muy real, significa que estoy moviendo los sentimientos de las personas”, señala entre risas.

Pellicer, quien se reconoce además como “muy emocional”, comparte también que con el tiempo ha aprendido a usar su manera de percibir el mundo y de expresarse en favor de su trabajo, todo para dar más forma y más verdad a cada una de sus interpretaciones en la pantalla.

“Soy una persona que siente mucho y muchas veces yo lo reprimía por miedo a lo que pudieran decir de mí. Ahora ya entendí que eso, contrario a lo que pensaba, me ayuda en el mundo de la actuación”.

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