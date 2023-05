Tímida, pero emprendedora era Mayrín Villanueva en su infancia, pues pese a que en ese entonces no tenía ni la menor idea de que se convertiría en actriz, siempre fue una niña muy plena y feliz que supo aprovechar el tiempo, pues hasta cuando jugaba hizo un negocio consolidado, al vender raspados y palomitas.

“De chiquita era muy muy tímida, pero ya que agarraba confianza me divertía mucho, siempre era muy risueña, muy simple de reirme y de disfrutar de las cosas más sencillas, tuve una niñez muy linda con mucho amor, con una familia muy amorosa”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

La protagonista de la serie de comedia “¿Es neta Eva?”, compartió que cuando era niña y que tenía que ir a alguna fiesta, su madre siempre le ayudaba para arreglarla para que quedara igual de guapa que una princesa.

“Mi mamá, así como la Cenicienta, me ponía un hermoso vestido gigante, los zapatos, todo así, bueno eso ya no se me va a olvidar”, dijo quien indicó que en sus tiempos libres aprovechaba para ganar dinero, vendiendo con sus vecinos.

“Cuando era más chiquita puse el negocio de raspados en la puerta de mi casa, también vendía palomitas, estaba muy divertido”, comentó dentro de un foro de Televisa San Ángel.

Germán Ortega

A propósito del Día del Niño, German Ortega recordó cómo fue su niñez. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Otro de los famosos que recordó alguno de los episodios de su infancia fue Germán Ortega es otro artista que desde pequeño mostró su lado creativo con su familia, ya que trataba de aprender de los comediantes que había en ese entonces en la televisión, a quienes imitaba y con quien al mismo tiempo iba aprendiendo el arte de hacer reír.

“Siempre fui creativo, con mis luchadores, con mis muñecos, hacía mis historias, era inquieto, me decía que era líder porque yo era el que organizaba todo con mis primos y nos llevamos bien, como todo niño siempre fui inquieto, me ponía las pelucas y las máscaras de terror de mis tías.

“Me ponía a escribir ¿cómo? No sé, a mis 10 años, lo que me podía pescar de la escuelita, de ‘La carabina de Ambrosio’ y luego ya la tenía, juntaba a mis primos, repartía los personajes y los hacíamos los domingos para mis abuelos, mis tíos cuando iban a comer actuábamos”, nos platicó el creador del programa “Relatos macabrones”.

Elisabetha Gruener

Elisabetha Gruener es hija de Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Mientras que Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta y Daniel Gruener también recordó una niñez muy plena al lado de sus padres quien siempre la apoyaron y la quisieron mucho.

“Los mejores recuerdos son cuando jugábamos a disfrazarnos todos mis amigos y yo, nos encantaba jugar a retos y a escondernos; era traviesa dentro de las reglas, según yo”, comentó la actriz desde Londres, quien en los próximos días debutará en México en la comedia “Toc Toc”.



