Paola Rojas no tiene ningún empacho por admitir la impresión que tuvo de Luis Miguel, en el comercial del Tequila Don Ramón que el cantante protagoniza. La periodista mexicana afirma que, la estrategia publicitaria cumplió su cometido y, hasta lo superó, pues no sólo le dieron ganas de probar el destilado, sino que también "se le antojó" el "Sol de México".

La periodista fue captada en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México; en compañía de Gloria Calzada, Paola confió que viajaría a Italia para acompañar a uno de sus hijos, en uno de sus partidos de fútbol, mientras que el otro de ellos, se quedaría en la ciudad junto a su padre.

Durante la entrevista, Rojas ahondaba en los detalles de su viaje y lo complicado que ha resultado para ella tener que pasar algunos períodos distanciada, geográficamente, de sus hijos que, desde muy corta edad, ya están preparándose para convertirse en futbolistas, gusto que heredaron de su padre, el exdelantero Luis Roberto Alvas dos Santos Gavranic, alías "Zague".

El encuentro con la prensa se vio interrumpido cuando, un altercado de otros viajeros tuvo lugar a sólo unos metros de distancia de Paola y Gloria quienes, alarmadas, dejaron sus maletas y a los reporteros con los micrófonos extendidos para acercarse al punto de los hechos para ver que había sucedido.

Más calmadas y, sin la posibilidad de haber podido asistir a los afectados, las comunicadoras se volvieron a reunir con los medios que le preguntaron a Paola qué opinión le merecía el nuevo comercial en el que aparece Luismi, donde promociona la diversidad de destilados que ofrece el tequila Don Ramón.

Paola no pudo negar lo atractivo que luce "el Sol" que, desde que marcó su regreso a los escenarios, ha demostrado una faceta mucho más abierta pues, a lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por ser un artista reservado, sumergido en el hermetismo.

Rojas, quien hace unos meses causó críticas por estar involucrada en la promoción del mezcal "Mixes", asociado con caer en el uso de la apropiación cultural, bromeó, afirmando que tanto el tequila como "Micky" se le "antojaron".

"Lo vi guapísimo y, además, cumplió su cometido, se me antojó el tequila, también (Luis Miguel); uno primero y otro después... no, mentira, la verdad felicidades a esta campaña, me encantaron", expresó.

