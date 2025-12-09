Más Información

La actriz contó en una entrevista publicada este martes a People los detalles de su , compañero de reparto de "The Naked Gun", tras terminar de grabar la película.

"Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar", reveló a la revista especializada.

La actriz agregó que pasaron una semana íntima juntos en su casa en Nueva York y que incluso sus familiares acudieron de visita.

La pareja fue a cenar "a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", aseveró.

Tras esa semana, cada uno siguió su camino para trabajar en otros proyectos.

Anderson y Neeson generaron rumores de un romance tras su trabajo el verano pasado en "The Naked Gun", muchos pensaron todo formó parte de un truco para promocionar el filme que ambos protagonizan.

Pamela Anderson y Liam Neeson posan en la alfombra roja antes del estreno británico de "The Naked Gun" en Cineworld en Leicester Square, Londres, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2025. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL
Pamela Anderson y Liam Neeson posan en la alfombra roja antes del estreno británico de "The Naked Gun" en Cineworld en Leicester Square, Londres, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2025. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

"Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'", explicó.

Aun así, la actriz afirmó que actualmente recibe el apoyo de Neeson, a quien considera su mejor amigo. "Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro", dijo a People.

