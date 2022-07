"Ozark", "Dopesick" : ¿dónde ver los favoritos a los nominados en los Emmys 2022?

Se acercan los Emmy, los premios anuales de la industria televisiva de Estados Unidos y hoy se dieron a conocer los proyectos nominados, es por ello que aquí te contamos cuáles y dónde ver algunas de las series "estrella" que serán premiadas en septiembre próximo.

Se trata de una celebración conmemorada por la Academia de las Artes y la Televisión del país, en la que se homenajea a lo mejor de la industria. Series recientes como "The Umbrella Academy", entre otras, no fueron incluidas dentro de las clasificaciones.

Aquí te dejamos una lista de cuatro opciones para difrutar el fin de semana o entre semana

- Ozark

"Ozark" esta nominada a mejor serie de drama al igual que "Stranger Things" y "Los juegos del Calamar".

¿Quién la produjo?

La historia fue creada por el guionista estadounidense Bill Dubuque y fue producida por Media Rights Capital

¿De que trata?

Jason Bateman se mete a la piel de un asesor financiero cuya esposa es la actriz Laura Linney en el papel de Wendy, ambos tendrán que cambiar de aires para irse a las afueras de la ciudad de Chicago, específicamente a un resort de verano en Ozark (Misury), luego de que ]"Bateman" es cuestionario junto a su socio de una operación de blanqueo bancaria, lo que lo lleva salvar la vida de su familia a costa de lavar dinero para un narcotraficante mexicano.

¿Dónde verla?

La serie se estrenó en julio de 2017 en Netflix

- Solo asesinatos en el edificio

Si lo tuyo es la comedia y prefieres reirte a estresarte mientras ves una serie, "Solo asesinatos en el edificio" puede ser para ti, además fue nominada a mejor serie de comedia.

¿Quién la produjo?

La serie fue producida por el cantante, escritor y músico estadounidense Steve Martin así como el actor John Robert Hoffman.

¿De que trata?

Un asesinato en un edificio une a tres desconocidos que sienten pasión por el True Crime, a raíz del escalofriante suceso deciden formar un podcast y compartir sus conocimientos sobre el tema, en el reparto se encuentra Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short.

¿Dónde verla?

La serie que fue estrenada en agosto de 2021 se encuentra disponible en Disney Plus y en Star+.

-Dopesick

Para mejor Miniserie, dentro de la lista, se encuentra "Dopesick", una producción inspirada en el libro "Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America " de la escritora Beth Macy.

¿Quién la produjo?

"Dopesick" fue creada por Danny Strong, un actor estadounidense

¿De qué trata?

La trama retoma la lucha de Estados Unidos contra la adicción a las drogas en todo el país. En el reparto se encuentran Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter

¿Dónde verla?

En México se puede ver en Star+

-Rick y Morty

Los temas de ciencia ficción no quedaron descartados de la lista de nominaciones y "Ricky y Morty" es la prueba, los productores de la serie mezclan universos alternos y humor negro, todo lo que no crees posible, en la serie se puede encontrar.

¿Quién la produjo?

Fue creada por Justin Roiland, el actor y Dan Harmon, guionista para Adult Swim en el 2013, un bloque de programación nocturna estadounidense que es transmitida por Warner Bros.

¿De qué trata?

Son las aventuras de un abuelo científico "loco" y su nieto a quien arrastra a viajes temporales y aventuras en en viajes paralelos, en donde conocen a un sin fin de personajes, actualmente ya se encuentra en la temporada cinco.

¿Dónde verla?

Puedes disfrutar de "Rick y Morty" en la plataforma de Netflix