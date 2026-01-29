Más Información

A tres décadas del final de “María la del Barrio”, mira con otros ojos a Nandito, personaje que lo marcó desde la infancia y que, pese a las burlas que lo han acompañado durante años, incluidos memes en redes sociales, fue decisivo en su formación actoral.

“Siempre hay recuerdos que regresan con Nandito. Fue un personaje que, como muchos otros, me formó y que hoy valoro”, expresó el actor a los medios.

Benavides destacó que su carrera le ha permitido transitar por registros muy distintos, más allá del adolescente por el que estaba obsesionado Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), ahora destacando en trabajos como el doctor Mateo en “The Good Doctor” o “Andrés Carranza” en “Monarca”.

“La actuación es un regalo de la vida. Vivir de esto es casi irreal, una payasada. Que la gente conecte con tu trabajo y poder seguir haciéndolo es algo muy valioso. El entretenimiento y el arte es importante para la vida de los humanos. Entonces, se vale dedicarse a esto”, señaló.

Vuelve a Televisa junto a Danna García

Tras una década alejado de los foros de Televisa, el actor regresa con “Hermanas: un amor compartido”, producción que se estrena el 2 de febrero y, a partir del día siguiente, estará disponible en la plataforma de ViX.

“Acá todo es tratado del lado del melodrama, con cierta ligereza, entonces fue divertido. Le pido a la gente se clave a ver la telenovela porque en verdad van a encontrar con qué entretenerse”, dijo durante la presentación del melodrama.

En la historia interpreta a Alonso, un hombre maduro y exitoso que se convierte en el principal interés amoroso de Rebeca, personaje de Danna García, recordada por telenovelas como “Mi rival” y “Mi verdad oculta”.

Hermanas: un amor compartido” narra la historia de Rebeca y Mónica, esta última interpretada por Adriana Louvier, dos hermanas cuya relación se fractura tras una profunda injusticia.

Rebeca es encarcelada y obligada a dar en adopción a su hija Aura. A partir de ese momento, Mónica decide asumir el rol de madre, detonando el conflicto central del melodrama: ¿madre es quien engendra o quien cría?

“El tema de las dos mamás es muy interesante, quién es la mamá la que lo cría, la que lo tiene o las dos, ese dilema que la gente tendrá que decidir”, puntualizó.

