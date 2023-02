Obligan a Pati Chapoy a disculparse

A Pati Chapoy no le quedó otra que disculparse con Yuridia por los comentarios que en algún momento hizo sobre su peso y de los que la ex alumna de “La academia” se quejó. Nos cuentan que los directivos de Azteca la obligaron, luego de las amenazas de muchos usuarios de redes sociales de publicar videos con comentarios discriminatorios emitidos por los conductores del programa “Ventaneando” a lo largo de los años y de los señalamientos de la Segob. Hubo advertencia en torno a que no se puede decir todo lo que se piensa así nada más y ahora les tienen que dar una instrucción sobre lo que podría ser políticamente incorrecto u ofensivo.

Scarlet Gruber le dice adiós a la dieta

Hay muchos famosos que son muy meticulosos con lo que comen o con las bebidas que ingieren, todo con tal de cuidar su figura, sin embargo, a Scarlet Gruber no le importa consumir algunas calorías de más, en especial durante estos días que recién cumplió 34 años, así que para celebrar tanto este cumpleaños como las grabaciones de su primer estelar en televisión se dio permiso de comer de todo. “Obvio, como pastel y todo lo que se me antoje, el día de hoy es para liberarse”, expresa.



“Que no se distraiga”. Esa era la idea de todo el equipo del filme “At midnight”, recientemente estrenado en la plataforma Paramount+, al referirse a Diego Boneta. Y no es por ser antiprofesional, sino porque siendo productor de la película podía distraerse. Así que fue blindado con gente que sabe y el hilo conductor era Natalia, su hermana, quien dicen, es la persona que aterriza los proyectos que pronto arrancará la compañía del actor mexicano para Amazon Prime Video.

