El 8M en la Ciudad de México canalizó un enojo colectivo válido: la cobardía de quienes son deudores alimentarios. Entre las hojas pegadas con engrudo en las vallas metálicas que protegían monumentos históricos, aparecieron nombres y rostros de hombres señalados por no cumplir con sus responsabilidades como padres. Y, entre ellos, destacaron Christian Nodal y Rubén Albarrán.

El llamado “tendedero” los mostró con sus nombres, fotos y acusaciones por no cumplir con la responsabilidad de crianza. Es sabido que Nodal ha cuestionado públicamente el apoyo económico que brinda a su pequeña Inti, hija que tuvo con la cantante Cazzu. Albarrán, vocalista de Café Tacvba, también ha enfrentado en el pasado señalamientos de su expareja Andrea Medina por presunto incumplimiento de sus responsabilidades.

Hoy lucen en el tendero junto a la consigna: “Si no pagan la pensión, que paguen con la presión”.

Amanda Miguel llenó el Auditorio Nacional el 8 de marzo y el ritual se repitió: miles de personas cantando a todo pulmón “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”.

En medio de una de las interpretaciones más intensas llegó un momento que provocó risas entre el público. La cantante acompañó la emoción con algunos ademanes de manos bastante claros, de esos que en México se entienden sin necesidad de explicación: mentadas al aire.

Nada que sorprendiera demasiado a quienes conocen su estilo. Amanda Miguel lleva décadas cantando al desamor con una intensidad volcánica. No interpreta las canciones: las grita, las lanza, las convierte en catarsis. Fue algo que muchos agradecieron.

La cantante argentina Amanda Miguel durante su concierto en el Auditorio Nacional el pasado domingo 8 de marzo. Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL





Netflix se queda con Rulfo… pero sólo con el final

Netflix decidió no apostar por la serie completa sobre Juan Rulfo. La plataforma rechazó los siete episodios de “Cien años con Juan Rulfo”, el proyecto documental dirigido por Juan Carlos Rulfo, hijo del autor de "Pedro Páramo" y "El llano en llamas".

La serie propone un recorrido amplio por la vida del escritor jalisciense: su infancia en Jalisco, la creación de sus cuentos, la gestación de Pedro Páramo, su faceta como fotógrafo y su relación con el cine. Siete capítulos que buscaban mirar al autor desde distintos ángulos.

Pero Netflix prefirió quedarse únicamente con el capítulo final, que funciona como una reflexión sobre el legado del escritor. El resto del material ya había circulado antes en Prime Video, por lo que no sería extraño que vuelva a aparecer en esa plataforma.

Netflix. Foto: Pixabay

