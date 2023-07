No saldrás de tu asombro al ver como lucía Lis Vega antes de las cirugías estéticas

La cantante y actriz Lis Vega es una de las grandes figuras mundiales que pisa los escenarios y deslumbra con su talento y hermosura. La artista nacida en La Habana, Cuba, tiene 45 años y es dueña de una gran belleza y un cuerpo escultural.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

En sus redes sociales acumula cerca de 2 millones de seguidores a quienes consiente a diario con fotografías y videos en los que ostenta su hermosura y su estilizada figura. Quienes bucean en su cuenta de Instagram la verán posando ante la cámara con los outfits más en tendencia.

Cómo lucía Lis Vega antes de las cirugías estéticas

La artista cubana es una de las famosas que ha sometido su cuerpo a cirugías estéticas y por ello es que ha recibido muchas críticas por parte de sus fanáticos. De todos modos, Lis Vega ha admitido que no le importan las críticas y que seguirá haciendo todo lo necesario para gustarse a ella misma.

El antes y después de Lis Vega. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo. A nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga. La gente que te admira porque eres un artista, te va admirar por lo que haces”, comentó Lis Vega en una entrevista que cedió al periodista Eden Dorantes.

Lis Vega se llevó todas las miradas con el jean más chic del 2023

Ver fotografías de Lis Vega, en un antes y un después, deja al descubierto los cambios en su fisonomía. La famosa oriunda de Cuba se ha sometido a distintas cirugías estéticas de las cuales se siente conforme y deja abierta la posibilidad de volver al quirófano por más.