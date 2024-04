Niurka podría sumarse a plataforma para adultos a los 56 años, así como su hija Romina

Niurka no descarta sumarse a una famosa plataforma para adultos en la que su hija Romina Marcos ya tiene una cuenta,algo que su madre no critica, pues dice que como mujer adulta ya sabe lo que hace, así que aplaudió su decisión.

"Está muy bien porque es adulta y responsable, yo me enteré y dije 'what, qué perra mi hija'", expresó la vedette de 56 años en entrevista con "Ventaneando".

Romina ha dividido opiniones por su decisión de sumarse a esta plataforma de contenido para adultos, pues algunos cibernautas la han tachado de "hipócrita" por el feminismo que encabeza en redes.

"No entiendo, eres de las que sale a marchar y hacer desmadre diciendo 'no quiero tu piropo' sin embargo hiciste OnlyFans para que u publicó (en mayoría hombres) te aporten dinero por morbosearte y uno que otro tocarse viéndote, osea que no quieres su piropo pero sí su dinero, la hipocresía". "No encuentro coherencia con lo que dices y haces", se lee.

Niurka aprovecha el paso del tiempo

Para Niurka no es un problema envejecer, como muchos podían pensar, la cubana le ve el lado bueno y planea abrir en un año su cuenta en una plataforma para adultos, donde dice, le llama la atención hacer trabajos artísticos con su cuerpo, no necesariamente un simple desnudo, sino algo más artístico.

"Yo voy adelante, lo hago y después ellos se enteran", dijo sobre lo que pensarán sus hijos cuando abra su cuenta, pues eso mismo ocurrió con el video de su nuevo tema musical "Pitbull", su regreso a la música tras 15 años de ausencia.

En dicho material, Niurka aparece en un antro, de fiesta, y al final del tema, protagoniza un beso de tres.

