“Yo soy de raza, del pueblo”, dice Niurka

A pesar de todo el glamour que ha vivido, Niurka Marcos asegura que no le hace feo visitar lugares populares como Tepito o la Lagunilla, ya que cada vez que tiene oportunidad prefiere estar cerca de su gente tanto en la calle, como en los escenarios teatrales.

“Hace un montón de años que visité por primera vez lo que es la Lagunilla, pero cada vez que puedo me gusta convivir, chelear, comprar cosas que venden en todos los tianguis, lo que era en mis tiempos, ahorita ha cambiado bastante”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

“No me da miedo estar en estos lugares porque yo voy de Pericoapa, a Tepito, a la Lagunilla, voy a todos lados, yo soy de raza, me llevo con la gente, con la perrada, yo soy del pueblo”, afirma.

En este fin de semana de Semana Santa, la vedette de 56 años se la pasará bailando rumba y cantando en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, producción que ya estuvo a mediados de febrero en el espacio que dejó Laura León.

“Cómo me divierto y me río, me encanta el contacto con la gente, bailar y cantar con las personas, romper la cuarta pared, verles sus caritas que se están divirtiendo, sorprenderlos, sacarlos a bailar”, añade.

Será este viernes, sábado y domingo cuando Marcos de su show musical en la producción de Alejandro Gou, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2.

“Me encanta la comedia, escuchar a mis compañeros en sus momentos en los que están trabajando. Tengo dos intervenciones que es para abrir el segundo acto y cerrar la obra con todos mis compañeros, pero en mis tiempos de espera también me pongo a ver la obra y también me cago de la risa”.

En el montaje la cubana comparte créditos con Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, Violeta Isfel, Maribel Guardia, Lisardo, Freddy y Germán Ortega, entre otros.

“Son compañeros con los que he trabajado durante muchos años en mi vida, en el pasado, doña Inés con Alejandro Gou, con los Mascabrothers con Pepe Magaña, Maribel estuve en ‘Qué rico mambo’. Somos lobos viejos, hemos tenido muchas oportunidades de coincidir en proyectos, pero la Lagunilla es algo que el público esperaba, fue una fórmula que funcionó perfectamente y que debe durar mucho tiempo porque el público está feliz”.

¿De qué se trata “Lagunilla mi barrio”?

Esta puesta en escena es la adaptación teatral del clásico del cine del mismo nombre, en el que se buscó respetar su esencia, pero además se tropicalizaron los diálogos a la etapa actual, en una comedia de situación.

La premisa de esta historia es que don Abel (Lisardo), quien es refinado y elegante llega a la Lagunilla con una tienda de antigüedades para pasar sus últimos años, pero ahí encontrará a la Britney (José Luis Guarneros) y Albertano, dueño de una “pantaletería”.

Además estará la Jarocha (Alma Cero) una chica de la vida galante y Doña Lancha (Maribel Guardia), la dueña de una tortería de quien don Abel tendrá un amor a primera vista. Mientras que Rita (Isfel) tiene mucho amor por Albertano.

