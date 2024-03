Niurka llama "mantenida" a la novia de su ex Juan Osorio, 37 años menor que él

Niurka no se queda callada cuando le preguntan de Juan Osorio, su expareja y padre de su hijo Emilio Osorio, tampoco lo hace cuando la cuestionan sobre la actriz Eva Daniela, la actual esposa del productor, y quien es menor que él 37 años.

La vedette cubana ya había dicho que Juan era el sugar daddy de Eva Daniela, y se pronunció en contra de la supuesta hipocresía que maneja la pareja, pues Niurka asegura que están juntos por mutua convivencia, pero que ahí amor no hay.

Aunque antes la polémica actriz defendía a la pareja del hate que recibieron en redes por la diferencia de edad entre ellos, al parecer una declaración de Eva Daniela la hizo enojar, el que dijera que en la vida de ella y de Juan Osorio Niurka no existía.

Esta afirmación molestó a la cubana, quien le recordó ante los medios que le guste o no es la madre de Emilio, el hijo de Juan, por lo tanto sí existe.

Niurka y Eva Daniela, "frente a frente"

“Soy la madre del hijo de tu sugar daddy”, fue lo que Niurka le expresó a Eva Daniela, la actual pareja de su ex Juan Osorio, a "De Primera Mano", la cubana habló de la condición de la actriz, novia de su ex: “yo creo que es un acuerdo y es válido”, expresó sobre la condición de mantenida, que según ella tiene la joven.

Niurka se sinceró al recordar lo que en su momento fue Juan Osorio para ella: un hombre seductor y divertido a quien sigue admirando, sin embargo, esa relación que ambos lograron en su momento no la ha vuelto a vivir Juan, según Niurka, pues ahora mantiene a su novia.

Juan Osorio y Daniela, enamorados.

“Los dos nos hicimos mucho bien, algo que no ha logrado vivir nuevamente; es una sugar daddy porque es un hombre con una chica de 28, ella no es una persona autosuficiente que genere la ganancia que yo le propicié con mi carrera a Juan; ella es una mantenida por él prácticamente”, expresó, y puntualizó que no tiene nada de malo.

“Es una persona que él mantiene literalmente, y no tiene nada de malo, lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no vivan juntos".

Eva Daniela se defiende de los ataques de Niurka

“No tengo nada de qué hablar de esa señora porque no está en nuestra vida”, expresó la joven Eva Daniela cuando fue cuestionada por las declaraciones de Niurka, quien la calificó de "mantenida" de Juan Osorio.

Eva Daniela, quien presume en redes su relación con el productor de "El amor no tiene recetas" prefirió mantenerse al margen y no responderle a la cubana.

Dijo que ella vive su vida y su realidad, y se sinceró al decir que prefería guardar silencio al respecto:

"Mientras tengamos lengua es fácil hablar, yo prefiero dueña de mi silencio y no esclava de mis palabras, el pasado queda en el pasado", expresó tranquila ante la prensa.

La joven, quien ha participado en proyectos como "Eternamente Amándonos", "El Último Rey" y "Qué le pasa a mi familia", producidas por Osorio, destacó el amor y respaldo que le ha dado su pareja en todos los ámbitos, lo que consideró realmente importante.





