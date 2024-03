Eva Daniela asegura que Juan Osorio no es celoso; sólo la cuida

Eva Daniela dejó su natal León, Guanajuato, poco antes de que cumpliera la mayoría de edad, para probar suerte como actriz, época en que vivió mucha soledad, pues a pesar de ser muy joven tuvo que volverse una mujer independiente. Por ello, cuando Juan Osorio llegó a su vida pudo apreciar la importancia de tener una pareja que la respaldara y no la dejara sola, pues aunque su relación con el productor ha sido muy criticada, ella asegura que se siente muy amada por su pareja.

Eva Daniela tiene 29 años, mientras que su pareja, el productor Juan Osorio, tiene 66, diferencia de edad que ha sido muy criticada.

Pero, a pesar de las críticas que han recibido, su relación ha persistido a lo largo de los años, pues están a punto de cumplir tres años de noviazgo, con un compromiso para casarse a la vuelta de la esquina.

En una entrevista con Matilde Obregón, la actriz recordó que cuando llegó a la Ciudad de México, con el deseo de saltar a la fama, empezó de cero, pues a pesar de que ya había aparecido en unas telenovelas en Telemundo, tenía el deseo de estudiar en el CEA, por lo que "quedó congelada" por tres años, pues al capacitarse en la escuela de Televisa no se les tiene permitido trabajar.

Por esa época, le robaron el coche que se había comprado con el pago que recibió su primera telenovela y, sin saber cómo manejarlo, tuvo que afrontar todo el papeleo del robo.

"Yo no tenía cerca a mi familia para llegar a la casa y me dieran un abrazo, me pasaron cosas fuertes; me robaron mi carro y yo dije; ´-No le voy a decir ni a mi mamá ni a mi papá porque, si les digo, se va armar un escándalo´, todos los problemas que tenía, yo los tenía que resolver, historias que me han ayudado a madurar y son parte de la vida", destacó.

Pero así como expresó que los golpes que le tocó afrontar de joven la hicieron más fuerte, también reconoció que tener a un hombre a su lado, como Osorio, que la procura y la apoya en todos aspectos, la hace dar cuenta de que el productor siente un sentimiento genuino por ella.

"Algo muy bonito que me pasó fue que justo la semana pasada me surgió un incidente un poco desagradable y, lo primero que hice, fue marcarle a Juan y se resuelve todo y cuando llegó a la casa, me quedé pensando y te juro que hasta se me salieron las lágrimas, porque dije: ´-Es que antes no tenía a nadie´", dijo conmovida.

Y aunque su amor por Osorio es incondicional, también reconoce que la diferencia de edad que existe en ellos se ha prestado para que se especulen cosas negativa de la relación que sostiene, desde hace más de dos años.

"Puede pasar toda la vida y habrá gente que no va a estar de acuerdo, que no le va a cuadrar en su cabeza nuestra relación pero, yo digo: ´-Mientras yo sea feliz, mientras a él lo vea así de feliz, nos amemos realmente y no le hagamos daño a nadie, el mundo siempre va a hablar...", considero.

Sin embargo, para Eva Daniela esos sólo son prejuicios, pues asegura que, a diferencia de lo que se podría pensar, Osorio es el novio más seguro y menos celoso que ha tenido en toda su vida.

"Él me ha demostrado mucha seguridad y sí me comenta que le pueden llegar a dar celos pero, la verdad, yo soy muy tranquila, no le doy motivos para que él se siente celoso, yo soy muy muy respetuosa", destacó.

Para Eva Daniela, cuando Osorio está al pendiente de dónde está y cómo se encuentra es porque la cuida y no porque la esté celando.

"No es tanto de celarme, sino más de protegerme, está al pendiente, no de preguntarme, de acosarme, de pensar mal de mí", dijo.

