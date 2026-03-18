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La vedette cubana , quien vive en México desde hace años, sufre por , y entre lágrimas lamentó "la inmundicia" en la que las autoridades del país tiene a los habitantes desde hace años, crisis que se ha agravado en los meses recientes.

Cuba atraviesa una crisis multidimensional sin precedentes, caracterizada por un colapso energético que ha dejado a gran parte de la isla en la oscuridad tras desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en marzo de 2026.

Políticamente, el poder sigue concentrado en el Partido Comunista bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, quien enfrenta una presión externa intensificada por la administración estadounidense de Donald Trump que busca un cambio de régimen.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que espera tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera". También habló de "liberarla", en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.

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La vedette, quien ha hecho carrera artística en México, lloró al hablar de la situación de Cuba, la cual calificó como de inmundicia gracias a, dijo, los políticos que la gobiernan y que no tienen interés en el bienestar de la gente.

Con lágrimas, Niurka expresó en una entrevista a "De primera mano", que se siente esperanzada de que la gente ya no tiene miedo y que en las calles, implora ayuda de quien sea, incluso del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"No hay nada, no hay luz, no hay vida, hay tristeza, hay angustia, hay desespero; la gente ya está en la calle gritando que vaya Trump a salvarlos porque la gente quiere cualquier insignificante luz , quien sea, pero vengan a salvarnos, ¿sabes?, ese es el grito del cubano", dijo.

Para Niurka, lo que Cuba necesita es que alguien intervenga por los cubanos.

"Si Trump ha ayudado a Venezuela y a otros países, el cubano le dice 'aquí estamos, ayúdanos a nosotros también', y eso me da mucha tristeza", se sinceró.

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Numerosos artistas, como Niurka, abandonaron la isla por diferencias políticas, censura o falta de libertad creativa; en el caso de la exprotagonista de "Aventurera", su talento en el baile la sacó de la isla, sin embargo, ella no la olvida y lamenta la miseria y mediocridad del gobierno "de mie**".

"No se trata solo de comida, de que no tengo que ponerme, se trata de que hasta las viviendas se están cayendo, porque el gobierno no le da nada a ese país, no le da nada, nada, carajo , no le da medicamentos, la gente está tirada en el piso , ¡es una inmundicia lo que se está viviendo en Cuba!".

¿Qué pasa actualmente en Cuba?

La escasez de combustible en Cuba, provocada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, está frenando la entrega de ayuda humanitaria y dificultando el acceso a la atención médica, advirtió este miércoles la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

La organización subrayó que decenas de contenedores con suministros de ayuda humanitaria ya están en el puerto de La Habana e incluso se esperan nuevos cargamentos, pero la falta de combustible está aumentando los costes y frenando la entrega de esa ayuda a quienes lo necesitan.

Esta escasez también está limitando las operaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de tener suministros médicos disponibles, alertó la entidad.

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La falta de electricidad ha impedido además que se practiquen 50 mil operaciones quirúrgicas solo en febrero, según alertaron las autoridades cubanas.

La isla, que ya sufría una crisis energética con cortes de luz en La Habana de 15 horas y de hasta 48 horas en las provincias, ha visto su situación agravada por la dependencia del combustible para el funcionamiento de los motores de generación de las centrales térmicas.

En La Habana, la basura sin recoger se está apilando en las esquinas de las calles y la calidad del aire se está deteriorando debido a la quema de deshechos y madera para cocinar, indicó la Oficina de la ONU.

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"La comunidad humanitaria llama a los Estados miembros a aumentar sus contribuciones y a asegurarse de que se facilita la entrega de ayuda sin impedimentos", reclamó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó a finales de enero una orden ejecutiva en la que se amenazaba con aranceles a las importaciones de países que suministrasen petróleo a Cuba.

*Con información de EFE.

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