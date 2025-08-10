Más Información

El nombre de se vio envuelto en una nueva controversia familiar luego de que su nieto, Sean Knight Nicholson, fuera detenido en Los Ángeles.

De acuerdo con información publicada por la revista People, el joven, de 29 años, fue arrestado la tarde del pasado 5 de agosto, luego de que fuera denunciado por agredir a una mujer.

Según los registros policiales, Sean quedó en libertad esa misma noche y tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Aunque se desconocen los detalles del ataque, Sean enfrenta cargos por violencia doméstica y deberá comparecer ante la corte el próximo 26 de agosto.

Hasta el momento, ni Jack Nicholson ni el Departamento de Policía de Los Ángeles han hecho algún tipo de comentario al respecto.

De acuerdo con la ley de California, de ser encontrado culpable, Sean podría pagar una pena de hasta cuatro años en una prisión estatal.

¿Quién es Sean Knight Nicholson?

Hijo de Jennifer Nicholson, la primogénita del icónico actor, Sean también ha dedicado su vida a la industria del entretenimiento.

Aunque no en las pantallas, el joven se ha desarrollado como productor musical y DJ, bajo el nombre artístico de Cutter Mattock.

Según su página de Instagram, sus proyectos tiene una estética gótica y sus proyectos se centran en géneros como el terro y el dark ambient.

