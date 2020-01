Nicole Kidman y Pink donan medio millón de dólares para combatir incendios en Australia

Nicole Kidman y Pink se unen a la lucha contra los incendios que han afectado a Australia con una donación de medio millón de dólares cada una.

Australia está ardiendo en llamas debido a que el país sufre una de las peores temporadas de incendios en toda su historia. Hasta el momento se reporta que se han quemado más de tres millones de hectáreas, causando el fallecimiento de 23 personas y se estima que han sido 480 millones de animales los que han muerto.

"El apoyo de nuestra familia, nuestros pensamientos y rezos están con todos los afectados por los incendios a lo largo de Australia. Por eso vamos a donar 500 mil dólares a los bomberos rurales, quienes están haciendo y dando mucho en este momento", publicó la actriz australiana mediante su cuenta de Instagram.



Por su parte la cantante Pink publicó en su cuenta de Twitter que se siente devastada y, al igual que Nicole, compartió los portales de los servicios de emergencia australianos y las páginas en las que se pueden hacer aportes voluntarios.

“Estoy totalmente devastada por ver lo que está pasando en Australia justo ahora con estos terribles incendios. Estoy haciendo una donación por 500 mil dólares directamente a los servicios de emergencia locales que están luchando en la trinchera. Mi corazón está con nuestros familiares y amigos en Australia”, escribió.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020