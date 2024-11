Nicola Porcella y Gala Montes ya son amigos otra vez luego de que el conductor de "Hoy" dejara de seguir a la actriz en Instagram por los comentarios que ella hizo sobre Agustín Fernández, amigo del peruano, y con quien Gala se besó dentro del reality "La casa de los famosos México".

Los fandoms de Nicola y de Gala hicieron más grande esta diferencia entre ellos, sumando lo que pasó con la actriz Bárbara Islas, quien tuvo un romance con Gala, según la actriz de 23 años, y después tuvo unas citas con Nicola, aunque Porcella negó que éstas fueran en un plan romántico.

Previo a estas diferencias, Gala reconoció que Nicola le caía bien y que era un hombre muy atractivo, punto de vista que coincidió con el de Karime Pindter; el fandom de Gala se enganchó tanto contra el peruano, que volvió tendencia en las horas recientes el hastag #SolteroFracasado, en alusión del reality de Nicola "Soltero Cotizado".

Nicola Porcella y Gala Montes hace las paces

Tras el alboroto en redes luego de que Gala se enterara de que Nicola la dejó de seguir en redes, ambos platicaron y aclararon la situación, Porcella la sigue de nuevo en redes y comparte con sus seguidores que reitera la gran mujer que es.

"Ayer hablé con Gala, no me queda duda de que es una gran mujer, de que tiene un gran corazón, como le dije, si hubo malos entendidos es por cosas que a veces decimos sin querer, no hay que hacer hate, unirnos como grupos, como fandoms para hacer cosas grandes”, reflexionó.

Reveló que le comentó a Gala su deseo de trabajar juntos en algún momento, que no quería estar mal con ella porque es una mujer que admira: "Estamos ready, estamos bien".

Mientras que Gala explicó que le escribió a Nicola porque lo que menos quiere es pelear con la gente, y agradeció que el peruano estuviera abierto al diálogo, adelantó que pronto tendrán un proyecto juntos.

“Ayer le escribí a Nicola porque ¿pa' qué pelearse con la gente, para qué?, no tiene sentido, me disculpé por lo que sea que yo haya dicho y él se disculpó por lo que sea que ha dicho y ya somos amigos, entonces por favor hagan el amor, no la guerra; yo creo que pronto voy a grabar con Nicola; gracias Nicola por estar abierto al diálogo y perdón por todo lo que ha sucedido”, aclaró.

