Nicola Porcella está causando sensación, esto debido a que, hace sólo unos instantes, visitó las instalaciones de "La casa de los famosos" para interactuar con las y los finalistas de la competencia y, no sólo eso, pues antes de despedirse, protagonizó un "beso de tres" con Karime Pindter y Gala Montes, que quedaron encantadas con la visita del peruano.

Wendy Guevara, la ganadora de la temporada pasad, visitó a las y los habitantes ayer, por eso nadie hubiera esperado que hoy sería el turno de Nicola, pues él ingresó a la casa a propósito del nuevo reality en que está a punto de participar: "Soltero cotizado".

Durante su estancia, llevaron a cabo una temática en la que Gala, Karime, Mario y Arath le ayudaban a descifrar cuál de las participantes estaba realmente interesada en conquistar su amor y quien buscaba sólo el premio del millón de pesos.

Karime fue quien aseguró a Nicola que las jóvenes que buscan su amor no parece mejor, por lo que prefirió hacerle una proposición; darse un beso con ella y Gala, ofrecimiento a la que el famoso no se pudo negar.

"(Beso) de pico, el de lengua lo dejamos para después", bromeó Pindter.

Lee también: Andrea Rodríguez, productora de "Hoy", responde a la queja de Mariana Echeverría

Además, los cinco finalistas dieron un recorrido al peruano por toda la casa, la que vio muy cambiada, pues fue remodelada por completo para la actual edición. De hecho, coincidió con Paul Stanley, que también los visitó recientemente, en el hecho de que ahora están mejor aprovechados los espacios.

El actual conductor de "Hoy" aprovechó para darle una palabra de aliento a cada una y uno de los concursantes, fue así que nos enteramos que existe un gran cariño entre él y Arath, debido a que Nicola tiene una gran amistad con Susy Lu, la esposa del actor.

Porcella confió que fue gracias a ella que pudo mudarse a México de forma definitiva, luego de participar en el reality de rendimiento físico "4 elementos".

De la Torre expresó que su esposa le tiene un gran cariño por el peruano y este, a su vez, le dijo a Arath que la familia que ha formado es digna de admirar.

"Mi querido Arath, te lo mereces, eres un gran tipo, se te extraña mucho en ´Hoy´, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar ahí, de verdad", indicó.

De la Torre le dijo que él era la persona indicado para cubrir su lugar en el matutino.

"Gracias, hermano, no pudo quedar en mejores manos, es un honor".

Lee también: María José culpa a la producción de "La casa de los famosos" por las fallas durante su concierto: "nunca hago playback"

En el caso de Gala le hizo saber su admiración y el gran ejemplo que ha dejado con su form de enfrentar los problemas y defender sus ideales.

"No sabes lo que has hecho, la fuerza que le has dado a las personas afuera, siempre hablamos de la edad que tienes y la gente no se la cree, pero de verdad lo que has hecho en esta casa, el empuje que has tenido, las ganas de proteger a tu equipo, siempre afuera la gente de lo va a reconocer mucho y eres el ejemplo de muchas niñas, muchas personas y muchas mujeres".

Además, dedicó palabras muy emotivas a Karime, con la que se dijo sentirse muy identificado.

"Como siempre dije en mis redes sociales, un reality no define la persona que eres, te superaste, eres una persona superinteligente, supertalentosa, tu familia te ama afuera, la gente te ama y todos, de verdad que me identifico mucho contigo, porque viví más o menos lo mismo que tú y, muchas veces, nos juzgaron sin conocernos, pero hoy demostraste la persona que eres, la mujer que eres y todos estamos muy orgullosos de ti".

En el caso de Bezares, le cantó la ya muy famosa canción que Briggitte y Gala le compusieron.

"Todas las bendiciones del mundo, eres uan gran persona y México se dio cuenta del corazón inmenso que tienes".

Hasta "la Jefa" recibió palabras de Nicola, que la cuestionó acerca de si lo había extrañado; la respuesta de ella fue afirmativa, a tal grado que le indicó que acaba de habilitar la colocación de uan quinta cama para que se quedara a dormir en la casa hasta el domingo, pues el peruano bromeó diciendo que quería quedarse para no pagar las cuentas de su casa.

"Nicola, qué placer tenerte de nuevo en mi casa, estoy tan emocionada no sabes, tengo, de hecho, una información de último momento para compartirles; en este momento habilitó una quinta cama y te quedas hasta el domingo, Nicola".

Tras su salida de su casa, Gala y Karime no dejaron pasar desapercibido el gran atractivo de Nicola, afirmando que, si hubieran compartido el reality con él, habrían luchado por conquistarlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc