Nicola Porcela le respondió al inquilino de “La casa de los famosos”: Adrián Marcelo, quien en fecha reciente se burló del peruano al insinuar que se aprovechó de la fama de Wendy Guevara para ganar notoriedad y obtener beneficios económicos.

El regiomontano expresó lo siguiente: “hola, me llamo Nicola Porcella y utilicé la fama de un transgénero para hacerme millonario”.

Ante este comentario, el actor de “Aventurera” explotó y señaló en entrevista con EL UNIVERSAL su enojo ante estos dichas declaraciones:

“Gracias Wendy, le digo siempre, primero no soy millonario y me gustaría por mi familia más que por mí para que no les falte nada a ellos, sí me gustaría tener esa tranquilidad de no trabajar.

“Si fuera millonario creeme que estaría viajando por el mundo y no estaría trabajando de sol a sol para sacar adelante a mi familia, agradecido porque tengo mucho trabajo, eso es verdad, no lo voy a negar, la gente lo ve”.

Reconoce que actualmente está atravesando un momento muy exitoso en su carrera, pero subraya que no se debe a la suerte, sino al esfuerzo acumulado a lo largo de tantos años de persistir.

“Ya estoy en este momento de que si me quieren decir que me colgué, que no me colgué ¡que piensen lo que quieran! De verdad ya estoy en un momento en el que no me importa, que piensen lo que quieran”.

Nicola apoya a Arath

Aunado con esto afirmó su apoyo hacia Arath de la Torre; entiende por las crisis emocionales por las que ha atravesado.

“Mucha gente está diciendo: ‘ah, es que Arath está fingiendo’, no saben lo que es estar adentro, extrañar a tu familia, aparte él no sabe lo que está pasando afuera, entonces los últimos posicionamientos contra él han sido muy duros.

“En la primera prácticamente Ricardo (Peralta) le dijo: homofóbico, en la segunda le dicen que no merece estar ahí porque tiene dinero y nadie sabe por lo que pueda estar pasando, las necesidades de la gente”.

Nicola destacó que la madurez que tiene el conductor del programa “Hoy” ha sido bueno para enfrentar este juego televisivo.

“Todo en la vida pasa por algo, Arath está aprendiendo muchísimo también a su edad: no responder, quedarse callado, seguir fuerte, bien por él, se lo merece, la verdad es que se merece todo lo bueno que le está pasando”.

