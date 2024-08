¿El team "mar" de "La casa de los famosos" podría estabilizarse?, pues a pesar de que sus integrantes han mostrado gran unión, la propuesta de Gala Montes de integrar a sus filas a Agustín Fernández, del equipo contrario, no cayó en la gracia de Karime Pindter, quien fue frontal al mostrar su desacuerdo ante esta idea.

Durante las seis semanas del reality, la atracción entre Gala y Agustín ha quedado en evidencia, sin embargo, no se ha concretado ningún tipo de vínculo entre los dos, sobre todo, porque Gomita también ha mostrado interés en el argentino.

Esto ha generado una visible enemistad entre las dos, más ahora que "Agus" ya compartió la suite, de la que se hizo acreedor por ser el líder de la semana, con ambas, con quienes, además, tuvo acercamiento físico.

Por esto, cuando Gala sugirió que podrían pensar en la posibilidad de integrar a Agustín a su equipo, Karime reaccionó inmediatamente y de forma negativa.

"No se va a cambiar de equipo tan fácil, no lo necesitamos, la neta...", expresó.

Fue así que la actriz, de 24 años, aclaró que sólo se trata de una idea, entre muchas, para reforzar a su equipo y no una propuesta formal.

"Yo sé, sólo estoy soltando ideas", dijo Montes.

Pindter indicó que, a su parecer, el team "mar" se encuentra en uno de sus mejores momentos, por lo que cree que no deben hacer ningún tipo de modificación, pues cabe destacar que, en la semana, su mamá fue a las instalaciones del reality y, entre varios comentarios, le hizo saber que Agustín es uno de los participantes con menos apoyo fuera de la casa.

"Pues... en mi opinión, yo no quisiera tener a ese wey en mi cuarto, estamos más agusto así, estamos superpadre, no va con nuestras vibes, ya estamos completos; son los dos papás y las tres hijas locas; hasta sería hacerle un favor y no estamos para caridad", argumentó.

Este no ha sido el único momento de tensión entre las jóvenes, pues Karime se mostró incómoda cuando Gala citó una de las frases que Manelyk, exmejor amiga de Pindter, hizo famosa en el reality "Acapulco Shore".

Cuando la influencer escuchó replicar las palabras de Manelyk, pidió a Gala que no lo hiciera más, pues Karime ha confesado que dejaron de ser amigas porque su examiga comenzó a salir con un hombre en el que ella estaba interesada.

