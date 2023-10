Ni Carolina Herrera, ni Dolce & Gabbana; Stephanie Salas usó vestido de diseñador mexicano

Luego de mantener los preparativos de su boda en secreto, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados ya se dieron el "sí" ante el altar y una lujosa haciendo italiana donde sellaron sus votos frente a cientos de invitados y, entre ellos, uno muy especial; Stephanie Salas, la madre de la novia, la cual lució despampanante en un vestido de satén verde y transparencias diseñado por el mexicano David Salomón.

Si bien, todo lo que sabemos sobre la unión nupcial entre Michelle y Danilo es el vistazo que la revista "Vogue" ha publicado en sus redes sociales, pues la edición en que aparecen las fotos exclusivas de la boda no será lanzada sino hasta noviembre, en programas de espectáculos de España como "Y ahora Sonsoles" se ha dicho que los más de cien invitados a la ceremonia, sólo han tenido buenas comentarios acerca del banquete y la celebración.

La unión religiosa se llevó a cabo en "Il Borro", una hacienda que fue abandonada durante la Segunda Guerra Mundial, y que en la actualidad cosecha vinos y alimentos orgánicos, la cual fue rentada por los novios por los tres días en que la boda se llevó a cabo; al recibir su invitación, se solicitó a las amistades y los familiares de Salas y Díaz Granados que vistieran con elegancia pero sin cumplir con los códigos de vestimenta más usuales, por ejemplo, a los hombres se les pidió que no usaran corbata.

Hasta el momento son pocas las fotografías sobre la boda que la revista de modas ha compartido, pues sólo hemos visto a la novia posando junto a su actual esposo, así como a lado de su hermana Camila y su madre Stephanie, al cual se ha robado las miradas de la opinión público y de las y los críticos de moda, que elogian la elegancia con la famosa portó el vestido de David Salomón, el diseñador mexicano que ya está causando ruido por su trabajo.

"Venga la alegría" se comunicó con Salomón, quien podrías recordar mejor por su participación en "MasterChef México", para que le hablase de cómo fue que Salas le pidió que la vistiera para un evento tan importante, como lo es la boda de su primogénita.

El diseñador mexico-libanés no ocultó la emoción que le produjo que su amiga Stephanie lo buscara para dicho honor, pues si bien ya le había revelado desde hace años que ella quería usar el vestido verde que portó para una ocasión especial, cuando esta llegase, nunca se imaginó que se trataría de la boda de Michelle.

"Steph, desde que vio este vestido hace mucho tiempo, me dijo: ´-Con este vestido... cuando tenga algo, te voy a llamar´", recordó.

Promesa que Salas cumplió, sin embargo, Salomón le hizo otras propuestas ya que el vestido verde de satén pertenece a la colección "Fortuna", la que lanzó en 2014, hace nueve años, por lo que quiso mostrarle cortes más modernos, pero ella no dio su brazo a torcer, pues él asegura que lo que pasó entre Stephanie y el vestido fue "amor a primera vista".

El diseñador, que ha vestido a otras grandes figuras como Bárbara Mori, Rebecca de Alba, Eva Longoria y Teri Hatcher, se sintió honrado de que, a pesar de que Salas pudo recibir propuestas de Dolce & Gabbana de vestirla, pues fue la firma que creó el vestido de novia de Michelle, ella no cambió en ningún momento de opinión y uso el vestido con el que tanto había soñado vestir cuando el momento adecuado llegara, por la que la describió como "una mujer de una sola pieza", "integra", pero sobre todo "congruente".

"Cuando me habló para esto, la verdad me emocioné mucho, no quisimos comentar mucho porque sabíamos que iba a tener otras propuestas, sabíamos que iba a recibir propuestas de la misma marca que vistió a Michelle y cuando la vimos salir con el vestido, aquí hubo fiesta nacional", contó David que también compartió que tardaron dos semanas en confeccionar el vestido con el que Stephanie asistió a la boda de su hija.

