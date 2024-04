Natanael Cano y Bizarrap estrenan no una, sino dos sesiones tumbadas

Como dicen por ahí: no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, por ello, tal como lo prometió hace unos días, estar tarde Bizarrap lanzó el volumen número 59 de su serial "Music Session" en el que comparte créditos con el mayor exponente de los corridos tumbados, Natanael Cano.

Hace un par de días, el argentino anunció, a través de sus rede sociales, la colaboración con el artista mexicano, generando así gran expectativa entre sus fans; sin embargo, y para sorpresa de todos, resultó que fueron dos las canciones que se estrenaron.

La primera de ellas, llamada "Endiamantado" es la clásica participación a la que Biza ya nos tiene acostumbrados, pues en el video aparece Cano cantando en el estudio del productor, mientras éste se encuentra de espaldas creando la música.





"Endiamantado siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado", "ahora me miran tumbado, siempre volado como de ser", son algunas de las frases que incluye en el tema, en el que, además se hace referencia a algunos capos como Rafael Caro Quintero.

El segundo capítulo, o la canción número dos, lleva por nombre "Entre las de 20", y es mucho más del estilo de Cano, pues aunque pueden oírse los beats de Biza, resuenan las guitarras y trompetas, como en los corridos del mexicano.

En el video, que fue grabado fuera del tradicional estudio de Biza, se puede ver a ambos artistas montados a caballo, para después aparecer en una fiesta clandestina.





Los artistas sorprendieron al estrenar dos canciones el mismo día. Foto: YouTube





De fondo se puede escuchar al Nata cantando sobre una decepción amorosa: "Pa' cuidarte y olvidarte, mija no fuiste bastante. No te sientas la mejor, fuiste una más del montón", es parte de la letra.

A casi una hora de su estreno, el video ya supera el millón de reproducciones y los 600 mil me gusta, además de que los usuarios de YouTube y las redes sociales, la han calificado como la mejor sesión del argentino: "El rey de los corridos tumbados haciendo la mejor sesión", "Arriba México y el Nata", "Cómo decir que eres el rey de los corridos tumbados, sin decir que eres el rey de los corridos tumbados", "El rey del tumbado haciendo historia", "Rompiéndola como siempre", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.









