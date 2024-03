Desde un soborno a una balacera, las polémicas en la que ha estado envuelto Natanael Cano

Natanel Cano no solo es uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, también es uno de los más polémicos. En las últimas horas, el cantante se convirtió en tema de conversación por un supuesto soborno a policías de Hermosillo, Sonora, esto luego de que fuera detenido por conducir a exceso de velocidad y derrapar en la vía pública.

Fue a través de un video, difundido en redes sociales, donde fue exhibido lanzando dinero a los oficiales y se alcanza a ver como uno de ellos levanta los billetes.

Tras la filtración de estas imágenes, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que investigaría los hechos y Cano publicó un mensaje para hablar con el Comisario de Policía de Hermosillo y disculparse por su actitud: “Uno es amante de los vehículos, de los carros, mi papá era mecánico, me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes”, dijo.









Sin embargo, el escándalo no terminó ahí, el intérprete de "Amor tumbado", que se encontraba celebrando su cumpleaños 23, terminó en la clausura de un antro de la ciudad, pues "Nata" extendió la fiesta fuer del horario establecido para este tipo de lugares, además de que se habría permitido el consumo de alcohol a menores de edad.

Pero éste no es la única controversia en la que Cano ha estado envuelto; en la última edición del festival EDC, donde actuó junto a Steve Aoki, protagonizó una fuerte pelea con uno de los asistentes de la zona VIP. El momento fue grabado por el público, y en el se puede ver cómo el cantante discutiendo a gritos y empujones, pero elementos de seguridad lo jalaron y se pusieron frente a él para protegerlo; lo que provocó que los fans le lanzaran cerveza.





El cantante protagonizó tremendo pleito antes de subir al escenario. Foto: Captura de pantalla





Con Pepe Aguilar tuvo un pleito en febrero del 2020, ya que durante una entrevista con un famoso youtuber, el charro arremetió en contra del género del joven al calificarla como "música mediocre y chafa". Aunque Pepe jamás habló de ningún cantante en especial, Natanael se tomó esto muy personal y no dudó en responder que las canciones del padre de Ángela Aguilar ya estaban pasadas de moda pues ni su mamá lo escuchaba. Después ambos se disculparon.

Por si fuera poco, también se llevó las críticas de sus propios fans cuando anunció, en sus historias de Instagram, que no se tomaría foto con nadie, porque le quitan el tiempo en sus descansos.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón, me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, no funciona así, bebés, perdón”.

Además, atacó al sistema educativo al pedir a los padres de familia que “dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. Me cansé del sistema tan viejo y tan perdido, me puse a estudiarme a mí mismo, la escuela de la vida no falla ni termina”, dijo.

Pero el escándalo que tuvo más repercusiones en su carrera fue el ocurrido hace más exactamente un año, durante su cumpleaños número 22, donde participó en una pelea que terminó en una persecución y una balacera en las calles de Cancún.

