Natalie Imbruglia se negó a usar vestido en el video de "Torn" por su cuerpo "dismórfico e inseguro"

¿Recuerdas a Natalia Imbruglia? Quizá si escuchas su canción, titulada “Torn”, los recuerdos surjan rápidamente, pues fue esa canción con la que se dio a conocer durante finales de los noventa, ya que el tema hablaba de su corazón roto y la ausencia de expectativa acerca del amor. Ahora, a 25 años de haber lanzado ese éxito, la cantante recordó que se negó a usar vestido durante la filmación del video por inseguridad de su cuerpo.

Natalia Imbruglia no sólo tiene una voz privilegiada, que la catapultó a los primeros lugares en las listas de éxitos musicales de los noventa, sino que cuenta con una belleza única, por lo que podría parecerte raro que, en alguna época de su vida, haya sido tan insegura de sí misma, al grado de negarse a utilizar un vestido para la filmación del video musical de “Torn”, su canción más conocida.



Foto: YouTube

En una entrevista para “The Independent”, la artista australiana confesó que mientras se encontraba planeando la idea creativa del video de “Torn” tuvo una petición muy firme; no usaría vestido, y el motivo no fue otro más que se sentía muy insegura acerca de su cuerpo, el que denominó como “dimórfico”, lo que quiere decir que se disputada entre un aspecto de hombre y de mujer. Imagen que, en el pasado, no le había causado grandes conflictos, pues en la escuela de teatro se comportaba como un varón más, pero, al lanzarse como estrella las cosas comenzaron a cambiar.

La solicitud de Imbruglia no fue un problema para sus productores, lo que la hizo sentir muy aliviada y, en vez de utilizar un vestido, la cantante que, en esa época tenía 22 años, visitó unos jeans cargo holgados, una playera y una sudadera, junto con el característico corte de cabello que usó durante esa época, el que era muy corto a los costados y con una pequeña melena al frente que le cubría un poco el azul matizado de sus ojos.



Foto: YouTube

La intérprete de “Shiver” recordó que fue precisamente ese atuendo lo que terminó por sellar el éxito de la canción, pues las y los jóvenes de esa época quedaron convencidos con su estilo “andrógino”, poco visto entre otras músicas del tiempo, por lo que Natalia aseguró que aunque la decisión que tomó fue motivada por razones poco ideales, esa inseguridad la llevó a lograr uno de sus mayores éxitos, pues “Torn” sigue siendo una de las canciones más recordadas de esa década.

melc