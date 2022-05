The Smashing Pumpkins llena de rock, punk, grunge y alternativo el Metropólitan

En sus más de 30 años de historia, The Smashing Pumpkins había tocado en México apenas en tres ocasiones (en 1998, 2008 y 2012). Tal vez por eso es que este jueves, en su cuarta visita al país, no escatimaron en dejar todo en el escenario ante un público agradecido que cantó desde la primera hasta la última canción.



La banda liderada por el vocalista Billy Corgan tocó durante dos horas un set de más de 20 canciones que llenó de una mezcla de rock, punk, grunge y alternativo, al Teatro Metropólitan, y con el que recorrieron su trayectoria con títulos como "Cherub rock" y "Disarm", de los años 90, y otros más recientes como "Telegenix", de 2020.



A lo largo del show la energía fue siempre hacia arriba con apenas algunos vestigios de pandemia en los asistentes que decidieron dejarse el cubrebocas mientras otros disfrutaban una cerveza, bailaban y hasta hacían headbanging, sacudiendo la cabeza arriba y abajo.



Y si bien ni Corgan ni sus compañeros de la banda James Iha (guitarra), Jeff Schroeder (guitarra) y Jimmy Chamberlin (batería), tuvieron gran interacción con los asistentes, la conexión de quienes fueron a ver a su banda favorita, estuvo presente. Así lo compartió uno de los fans a la salida del recinto.



"Me siento como si me bajara de la montaña rusa, cansado, feliz y triste a la vez", señaló Arturo quien soñaba con presenciar en vivo a la alineación original con la bajista D'arcy Wretzky, pero agradeció ver a una de sus bandas favoritas, ahora con Jack Bates como bajista.



"Drown", "Quiet", "1979" y "Once in a lifetime", fueron algunos de los temas que interpretaron igual que "Eye" y "Ava adore", estos últimos de los más coreados y aplaudidos.



Entre gritos y hasta algunos asistentes desbordados de energía que poco faltaba para que se pararan sobre sus asientos para disfrutar del concierto, el grupo aprovechó para presumir el cariño que México tiene por ellos: primero porque esta fecha tuvo sold out, es decir que se agotaron todas las localidades, pero también porque destacaron que en streaming México es el país que más los escucha.



Foto: OCESA / Liliana Estrada.



Además, luego de llenar el Metropólitan la noche de este jueves, repetirán el espectáculo por otras tres noches pues en esta visita al país lograron vender cuatro fechas en el recinto cuyo aforo es de alrededor de 3 mil personas.



"Tonight tonight", "Zero" y "If there is a god", fueron otras de las canciones que tocaron y que fueron aclamadas entre guitarrazos, solos de batería y un espectáculo de luces que acompañó cada tema.



"Muchas gracias por una maravillosa y fantástica noche", señaló Billy.



"Gracias, los amamos, los apreciamos, nos vemos mañana", dijo para el cierre del show.



Amor a la mexicana

La banda proveniente de Chicago vivió una curiosa bienvenida a México que ellos mismos compartieron en sus redes sociales pues en la entrada del Teatro Metropólitan, donde se acostumbra colocar el nombre del grupo que se presentará, hubo un error en las letras y se leía "Smashing punkins".



Este error fue tomado con humor tanto por los músicos como por los fans y se corrigió desde la tarde de este jueves, por lo que ya para el momento de arribar al show podía leerse correctamente.



rad