Robbie Williams se inspira en Charles Dickens para su primer disco navideño

Robbie Williams se inspira en Charles Dickens para su primer álbum navideño

LONDRES, 18 oct (Reuters) -

El cantante británico Robbie Williams se contagió de la alegría de las fiestas de fin de año y anunció el viernes que lanzará su primer álbum navideño, en un video en el lució un atuendo inspirado en la era victoriana.

"The Christmas Present", compuesto por los discos "Christmas Past" y "Christmas Future", se lanzará el 22 de noviembre.

Williams presentará canciones originales y covers, incluyendo duetos con otros cantantes como Bryan Adams, Rod Stewart y Jamie Cullum. También hay colaboraciones con el boxeador Tyson Fury y con Peter Conway, padre del músico.

"Estoy más que emocionado de anunciar mi primer álbum de Navidad. He hecho muchas cosas en mi carrera y lanzar este disco es otro sueño hecho realidad", dijo Williams en un comunicado.

El intérprete de "Let Me Entertain You" y "Angels" alcanzó el codiciado primer lugar en las listas británicas durante la Navidad de 2001, con el dueto "Somethin' Stupid" junto a la actriz Nicole Kidman.

El cantante de 45 años, quien también ha participado como juez en el programa de talentos "The X Factor", se hizo conocido en la década de 1990 con la banda Take That antes de emprender una carrera en solitario.

