BTS presenta con James Corden su nuevo sencillo

Después de su presentación en los Premios Grammys, BTS presenta en el famoso programa "The Late Late Show with James Corden" su nuevo sencillo "Black Swan".

Se sabe que el programa de Corden es uno de los más famosos en Estados Unidos y es por eso que la presentación de la banda de K-Pop no podía pasar desapercibida para su club de fans A.R.M.Y.

Para poder ver a sus ídolos de cerca, las A.R.M.Y. tuvieron que llegar desde la mañana, a pesar de que la presentación de BTS será hasta la noche.

Sin embargo, el presentador James Corden tuvo un gesto agradable con las seguidoras ya que les brindó apoyo con unos cupcakes para que la espera fuera más amena.

A través de las redes sociales, las seguidoras del grupo mostraron su agradecimiento con Corden y difundieron vídeos del momento.



OH MY GOD JAMES CORDEN JUST CAME OUTSIDE AND GAVE US ALL BOXES OF CUPCAKES THAT SAY TO BTS ARMY #BTSxCorden pic.twitter.com/2UNKVOdREC

—(@justSona) January 28, 2020