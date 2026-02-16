La audaz reinterpretación de Wuthering heights (Cumbres borrascosas), de Emerald Fennell, llevó a las mujeres a los cines este fin de semana.

El estreno de Warner Bros. encabezó las taquillas y se quedó con el título del mayor debut del año, con 34.8 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros tres días en salas de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

De acuerdo con encuestas de PostTrak, se calcula que el 76% de quienes compraron boletos fueron mujeres.

Para cuando termine el feriado largo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos, el total podría subir a 40 millones de dólares en sus 3 mil salas.

EL DRAMA SE IMPUSOEl drama romántico, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como la desdichada pareja Catherine y Heathcliff, se impuso a los otros estrenos del fin de semana, entre ellos la animada GOAT y el thriller de atracos Crime 101. Su día más fuerte fue el Día de San Valentín, el sábado, cuando recaudó 14 mdd.

Wuthering Heights va aún mejor a nivel internacional, donde espera embolsarse 42 millones de dólares adicionales en 76 territorios.

La producción de Warner Bros./MRC costó, según se informó, 80 mdd, sin contar los millones gastados en marketing y promoción.

Si los totales de cuatro días coinciden con las estimaciones, eso supone un sólido debut global de 82 millones de dólares.

Y la película aún tiene varios grandes estrenos por delante: en Japón y Vietnam el 27 de febrero, y en China el 13 de marzo, respectivamente.

El éxito llega mientras el futuro de Warner Bros. pende de un hilo, ya que Paramount sigue mejorando su oferta de adquisición hostil con la esperanza de imponerse a Netflix.

Wuthering Heights es el noveno estreno consecutivo del estudio en el puesto número 1.

GOAT, un estreno animado de Sony producido por la estrella del baloncesto Stephen Curry, quedó en segundo lugar con una recaudación estimada de 26 millones de dólares en 3 mil 863 salas.

Se proyecta que sume otros 6 millones hoy, lo que llevaría su total de cuatro días a 32 mdd, el mayor debut animado desde Elemental (2023). También obtuvo 15.6 mdd a nivel internacional, elevando su total global a 47.6 millones.

La película fue el único estreno del fin de semana en Norteamérica con A en CinemaScore.