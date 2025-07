Sophia Hutchins, de 29 años, íntima amiga y exmánager de Caitlyn Jenner, perdió la vida en un trágico accidente el 2 de julio en Malibú mientras manejaba un vehículo todo terreno cerca de la casa de Caitlyn, antes conocida como Bruce Jenner, quien ganó reconocimiento como atleta olímpico y luego se hizo famosa por su participación en el reality show familiar, "Keeping Up with the Kardashians". En 2015, Bruce anunció su transición de género y reveló su nueva identidad como Caitlyn Jenner.

Según fuentes policiales y familiares Sophia fue declarada muerta el miércoles por la mañana en Malibú después de chocar contra el parachoques de un coche en movimiento. El impacto causó que la motoneta se volcara y cayera, junto con Sophia, 107 metros abajo por un barranco.

Fue declarada sin signos vitales en el lugar. Sophia era conocida por ser la mano derecha de Caitlyn Jenner y por liderar su propia empresa de tecnología para el cuidado de la piel.

Caitlyn es el padrastro de Kim, Khloé, Kourtney y Robert Kardashian. Ella y Kris Jenner también son padres de Kendall y Kylie Jenner. La expareja anunció su separación en octubre de 2013.

