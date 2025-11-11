La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Oscar por su trabajo en "Anna" ('Anna y Cristina', 1987), falleció este martes a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.

Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como "The Sting" ('El golpe', 1973), "A Star is Born" ('Ha nacido una estrella', 1976), o "Private Benjamin" ('La recluta Benjamin' 1980), "Revenge" (1990), "JFK" (1991) o "Anna", por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Oscar.

También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como "Kojak", "Charlie's angels" ("Los ángeles de Charlie"), "Lou Grant", "Falcon Crest", "Roseanne" o "Felicity".

rad