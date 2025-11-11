Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Oscar por su trabajo en "Anna" ('Anna y Cristina', 1987), falleció este martes a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.

Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como "The Sting" ('El golpe', 1973), "A Star is Born" ('Ha nacido una estrella', 1976), o "Private Benjamin" ('La recluta Benjamin' 1980), "Revenge" (1990), "JFK" (1991) o "Anna", por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Oscar.

También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como "Kojak", "Charlie's angels" ("Los ángeles de Charlie"), "Lou Grant", "Falcon Crest", "Roseanne" o "Felicity".

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

